X factor Live 5a puntata, le nostre pagelle. Beatrice mette la Quinta ma due eliminazioni a sorpresa

X Factor Live quinta puntata, si gioca il tutto per tutto in questa puntata, ci avviciniamo alla finale ma dobbiamo sottolineare che non ci si annoia mai. Giudici con la parola pronta e concorrenti che si mettono davvero in gioco, a tal proposito se volete soddisfare tutte le vostre curiosità abbiamo intervistato i concorrenti rimasti in gara. Qui potete trovare tutti i link.

Qui sotto, invece, una sintesi di cosa è successo al Teatro Repower di Milano.

Apertura in grandissimo stile per pubblicizzare la Sky Glass, pretesto per mostrare tutte le potenzialità della super tv e grazie ad una coreografia ipercolorata si presentano i sette concorrenti rimasti in gara.

Manches Giostra, 7 minuti di esibizione senza interruzione e senza commenti dei giudici. Il meno votato verrà eliminato. Ecco cosa hanno scelto di cantare i ragazzi.

Disco Club Paradiso cantano Salirò

Joelle canta I’m with you di Avril Lavigne

Gli Omini ci propongono un brano dei Beastie Boys No Sleep Till’ Brooklyn

Beatrice Quinta ripropone Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Santi Francesi fanno riascoltare Creep dei Radiohead

Linda canta Chasing Cars degli Snow Patrol

Tropea c cover di Asilo Republic di Vasco Rossi

Esce Joelle.

Primo ospite della serata Lazza canta Panico in versione orchestrale.

Manches Orchestra

Rimangono in sei che si sfidano in quest’ordine

Omini, Disco Club Paradiso, Linda, Tropea, Santi Francesi, Beatrice Quinta.

Secondo ospite Rosaline che canta Snap, ha ottenuto il Disco di Platino in Italia e conta oltre mezzo miliardo di stream complessivi, 25 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre un milione di video su TikTok e sta scalando tutte le classifiche internazionali: è al momento il brano più trasmesso in radio in Europa.

Poi il ballottaggio tra Disco Club Paradiso che cantano Svalutation e Tropea con Luna dei Verdena.

Dargen elimina i Disco Club Paradiso, Ambra i Tropea, Rkomi elimina i Disco Club Paradiso, Fedez elimina i Disco Club Paradiso

Escono i Disco Club Paradiso.

Clicca su continua per conoscere le nostre pagelle, oggi mio cugino ha una festa, insomma ci tradisce sempre… forse la semifinale la facciamo scrivere interamente a lui…