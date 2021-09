X Factor 2021: Marte Marasco da Sanremo giovani a X Factor passando per il Concerto primo maggio con “Sarai per sempre”

X Factor 2021 Marte Marasco Storia.

Nella prima puntata del talent show Sky è salita sul palco Marte Marasco, cantautrice laureata in filosofia, ma anche segretaria per lavoro che ha colpito i giudici per la contrapposizione tra l’agitazione nel parlare con loro diventata subito sicurezza al momento di cantare il suo inedito, Sarai per sempre. Un brano scritto insieme a Molteni e al fidanzato di Marte, il cantautore Esposito.

Ma andiamo a conoscere la sua storia, una storia che noi du All Music Italia conosciamo molto bene avendola intervistata per la prima volta a inizio del 2017.

Cantautrice milanese classe 1995 Marte Marasco (vero nome Marta) è originaria di Milano ed è nata nel 1995. Inizia a far musica fin da piccola e, a 15 anni si iscrive a scuola di canto iniziando col tempo a scrivere le proprie canzoni.

Nel 2017 vince il Contest musicale Memo Live organizzato dal Memo Music Restaurant di Milano e, dopo diverse esperienze live, firma un contratto con Sugar Music con cui approda a Sanremo Giovani 2018 con il brano Nella mia testa.

Dopo un periodo di silenzio artistico in cui ha terminato gli studi laureandosi in Filosofia e, contemporaneamente, si è esibita come Busker, nel 2021 partecipa con il brano Sarà per sempre, pubblicato per l’etichetta Hokuto Empire, al Contest 1M NEXT, arrivando tra i tre finalisti del Contest insieme a Cargo e Neno.

Questo importante risultato le ha permesso di potersi esibire al Concerto del Primo Maggio 2021 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Ecco il testo di Sarai per sempre, brano presentato alle auditions di X Factor 2021.

(Di: Antonio Accarino – Diego Esposito – Gloria Mazzilli – Marta Marasco – Stefano Molteni)

E vorrei che la tua strada si incrociasse con la mia

E la mia fame nervosa se ne andasse per sempre via

Sarò allora pronta ad amarti con leggerezza

Senza il peso della mia consapevolezza

Sarà per sempre

Mi guardi e non mi dici niente

Mi guardi fisso e non lo sai

Negli occhi miei cosa ci fai

E vorrei prendere atto dei miei limiti

Spingermi oltre, riuscire ad abbattermi

In amore si vince se si crea una strada

La nostra è al buio e poco illuminata

Sarà per sempre

Mi guardi e non mi dici niente

Mi guardi fisso e non lo sai

Negli occhi miei cosa ci fai

Sarà per sempre

Mi guardi e non mi dici niente

Mi guardi fisso e non lo sai

Negli occhi miei cosa ci fai

Sarà per sempre

Mi guardi e non mi dici niente

Mi guardi fisso e non lo sai

Negli occhi miei cosa ci fai

Sarà per sempre

Mi guardi e non mi dici niente

Mi guardi fisso e non lo sai

Negli occhi miei cosa ci fai