Wime: il singolo filastrocca “Via DiQui” segna un nuovo inizio

I Wime lanciano il brano ViaDiQui dopo aver partecipato ad X-Factor 2020. Il singolo, disponibile dal 23 ottobre 2020 (distribuzione: Artist First), segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale per la band di Verbania.

Sul palco di X-Factor i Wime hanno dato prova della loro poliedricità, culminata con la cover di blun7 a swishland di Tha Supreme. Adesso, vogliono mostrare tutta la propria libertà espressiva ed anche il fatto di essere una band non comune nel panorama musicale emergente. Con la musica dei Wime si entra in un mondo onirico e a tratti surreale, dove non ci sono freni e imposizioni, ma solo idee libere.

In ViaDiQui ogni nota viaggia su binari weird, dando vita a una specie di filastrocca pop: un rito in cui ognuno è libero di partecipare e dire la sua. Il brano racconta l’assurdità del normale, o meglio la tendenza – tutta umana – a creare un oltre irraggiungibile per trascendere la realtà. Ciò, senza fare caso a quanto poi la normalità sia già di suo incredibilmente assurda.

Conosciamo meglio i Wime

Wime è un progetto di David Veronesi, con Roberta Brighi, Elisa Lomazzi, Edoardo Sansonne, Giacomo De bona, Giulio Tosatti, Alessandro Borgini. Wime è un flusso in continuo mutamento, sul presupposto che ogni persona, ogni istante, ogni idea possiede una sfumatura, un colore, un qualcosa di indefinibile. Le canzoni dei Wime sono una sorta di confessione, in un mondo fra l’onirico ed il reale dove ogni cosa è un dubbio ed ogni risposta genera altre domande.

La band ha pubblicato un primo Ep, dal titolo LoOser. Questo lavoro discografico ha permesso ai Wime di essere selezionati come best band ad Arezzo Wawe, con la possibilità di calcare il palco dell’Ariston e fare da apertura a Giorgio Poi durante lo Smog tour.

Quest’anno, i Wime hanno partecipato ad X-Factor 2020. Dopo questa esperienza, pubblicano il primo singolo in italiano ViaDiQui.

Per news ed aggiornamenti sui Wime, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram della band.