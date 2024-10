Willie Peyote, arriva la collaborazione inedita con Ditonellapiaga nel nuovo singolo “Chissà”

Dopo aver terminato il tour europeo “SULLA RIVA DEL TOUR IN ERASMUS” ricco di soddisfazioni e aver collaborato in numerosi brani con alcuni artisti amici, Willie Peyote torna con una collaborazione inedita con Ditonellapiaga nel nuovo singolo Chissà (EMI Records) disponibile da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali.

WILLIE PEYOTE CON DITONELLAPIAGA, “CHISSÀ”

La coppia artistica Willie Peyote e Ditonellapiaga è capace, con le parole, di raccontare piccoli momenti e portarci dentro le storie d’amore con la leggerezza che li contraddistingue e che mettono anche all’interno di Chissà.

Nel brano – prodotto da Fudasca – c’è un continuo alternarsi di pensieri nella testa della coppia su un amore finito ma con molta probabilità non ancora dimenticato. Ditonellapiaga canta «Chissà se è tardi, se come me ti annoi e ti ritrovi a ripensarmi o se già dormirai» mentre Willie Peyote replica «Che l’amore invece è trovare qualcuno di cui riesci a sopportare anche i difetti».

Questo nuovo singolo, come anticipato, per Willie Peyote arriva dopo una serie di collaborazioni: Bloody Mary con Fudasca e Pugni, Ci avrei scommesso con Fudasca e Giuse The Lizia, Farò più rumore del ratata con gli Eugenio in Via di Gioia e Scoppia la bolla insieme ai Subsonica ed Ensi, dimostrando la versatilità e l’unicità di un artista come Peyote all’interno del panorama italiano.

Ditonellapiaga, invece, è fresca di collaborazione insieme a Elodie e Ornella Vanoni nel remake del singolo di quest’ultima Ti Voglio e dalla pubblicazione del suo ultimo album FLASH, che ha dato il nome al suo tour estivo in giro per l’Italia. La cantautrice tornerà poi sul palco tra novembre e dicembre per la leg indoor del tour FLASH CLUB TOUR 2024.

Foto di copertina di Sara Galletta