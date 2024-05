Videointervista a Ditonellapiaga: “In FLASH ho fatto i conti con il senso di colpa”

Già disponibile sia in digitale che in formato fisico – Vinile Deluxe Edition (Edizione limitata Colorata e Numerata – 180gr), Vinile Nero (180 gr) e CD -, “FLASH” (BMG / Dischi Belli) è il nuovo progetto discografico di Ditonellapiaga e arriva a due anni di distanza dall’album d’esordio “Camouflage“.

Il disco è l’obiettivo perfetto per mettere a fuoco l’animo camaleontico e versatile di Margherita. Di fatto, le dieci tracce che lo compongono sono un coinvolgente viaggio sonoro, che offre autentiche miscellanee di vita quotidiana vissute da poliedrici personaggi, fotografati anche dalle preziose collaborazioni che arricchiscono la tracklist.

“Qui dentro c’è tutto ciò che ho combinato in questi mesi. Ci ho messo il cuore, il fegato, la mia testa dura come il marmo e anche qualche movimento di bacino a piacimento. È venuto fuori questo intruglio. Non so se sia buono da mangiare, ma da ascoltare mi piace tantissimo”

“FLASH”, VIDEOINTERVISTA A DITONELLAPIAGA

https://youtu.be/IjWhD8Mjj9k

“FLASH”: LA TRACKLIST

1. Ti dirò

2. DNA feat. Coma_Cose

3. Fossi come te

4. È tutto vero

5. Una feat. Gaia

6. Come prima feat. Fulminacci

7. Tu con me hai chiuso

8. Mary

9. Non resisto feat. Whitemary

10. Pazza di te

DITONELLAPIAGA, INSTORE TOUR: LE DATE

• Venerdì 10 maggio – Torino @Off Topic (Via Giorgio Pallavicino, 35) ore 18.30

• Sabato 11 maggio – Roma @Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti, 263) ore 17.00

• Giovedì 16 maggio – Napoli @The Spark Creative Hub (Via degli Acquari) ore 18.30

FLASH TOUR 2024: LE DATE

15 Maggio 2024 – ROMA, Largo Venue (SOLD OUT)

24 Maggio 2024 – MESTRE (VE), Bissuola Live @ Teatro al Parco

25 Maggio 2024 – SEGRATE (MI), MI AMI Festival

7 Giugno 2024 – BASTIA UMBRA (PG), Chroma Festival

14 Giugno 2024 – MONTECASSIANO (MC), Svicolando Festival

29 Giugno 2024 – BRA (CN), Artico Festival

4 Luglio 2024 – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Popcast Festival

Foto di copertina di Irene Montini