Warner Music festeggia con un video un Sanremo 2024 da incorniciare. Il nuovo slogan è “We are Warner”

Sanremo 2024 è l’edizione del Festival che ha consacrato il successo della nuova direzione di Warner Music Italy. Un risultato che era in parte ipotizzabile al momento dell’annuncio dei big in gara, ben 13 su 30 per la major guidata da Pico Cibelli, ma che è andata oltre le aspettative della dirigenza.

Warner Music Italy non vinceva al Festival di Sanremo dal 2014, anno in cui a trionfare fu Arisa con “Controvento” e negli otto anni che vanno dal 2015 al 2022 era riuscita a salire sul podio soltanto due volte. Nel 2015 seconda con Nek e nel 2018 con Annalisa.

Quest’anno considerando anche il primo posto di Angelina Mango (artista de LaTarma Records distribuita da ADA Music Italy, la divisione di distribuzione guidata da Davide D’Aquino), la major con sede in piazza della Repubblica a Milano è riuscita a mettere a segno un risultato mai visto prima. La major infatti non solo ha conquistato totalmente il podio ma l’intera Top 5 e Sanremo Giovani con Clara.

Un risultato simile era stato raggiunto solo da Sony Music nel 2021 con tre artisti in cast in Top 5 (Måneskin primi, Michielin e Fedez secondi e Colapesce con Dimartino quarti) e un distribuito al terzo posto (Ermal Meta), oltre alla vittoria tra le Nuove proposte con Gaudiano.

In comune queste due annate, 2024 e 2021, hanno gran parte del team di lavoro ovvero Pico Cibelli Gianluca Guido, Eleonora Rubini, Sara Daniele e Renato Tanchis, tutti professionisti passati tra il 2022 e il 2023 da Sony a Warner.

Con i piazzamenti di Geolier, Annalisa, Ghali e Irama e la distribuzione di Angelina, Warner si inserisce ufficialmente in un monopolio, spezzato solo in un paio di occasione da alcune etichette indipendenti, che vedeva un testa a testa tra Universal Music e Sony Music.

Per festeggiare questi risultati a cui si aggiunge anche la vittoria del Premio della critica Mia Martini a Loredana Bertè (e due premi alla Mango) la casa discografica ha creato un video ad hoc in cui viene lanciato il nuovo slogan, We are Warner.

