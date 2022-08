Virginio: esce il 7 settembre “Non dirlo a nessuno”, brano portante della colonna sonora dell’omonimo film

Virginio Non dirlo a nessuno significato del testo del nuovo singolo del cantautore di Fondi, brano che è stato inserito nell’omonimo film che sarà presentato il 7 settembre alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Il brano sarà disponibile sulle piattaforme digitali proprio il 7 settembre a partire dallo ore 12 per MP Film / Gotham Dischi / Capitol Records.

Il brano arriva a distanza di qualche mese dal singolo estivo M’incanta e andrà a comporre un altro tassello, insieme a Rimani, Brava gente e altri brani inediti, il quarto progetto discografico di Virginio.

Virginio non dirlo a nessuno significato del brano

Come già fatto in Rimani in questa canzone il cantautore mette in risalto la parte più intensa e struggente della sua anima, quella che sta dietro a grandi successi come Davvero, Ad occhi chiusi e Non è importante.

La canzone racconta le difficoltà che si provano, sopratutto nell’età adolescenziale, ma non solo, nell’accettare se stessi oltre il giudizio degli altri. Un argomento che tocca da vicino Virginio come spiega lui stesso…

“Io stesso ho vissuto su di me queste paure che oggi, per quanto le generazioni siano andate avanti, rappresentano un grande ostacolo nell’accettazione delle proprie fragilità e della propria unicità, al di là di facili omologazioni”

La canzone, colonna sonora del film, ha un sound notturno ed evocativo, in cui le atmosfere urbane la fanno da padrone. La produzione musicale è del giovane producer italo-tedesco Tobia Seegatz per Red Private che firma anche la colonna sonora del film.

Il nuovo singolo, che rappresenta un importante tassello nel percorso di Virginio sulla strada verso il suo prossimo album, nel film sarà in versione spagnola con il titolo No le digas a nadie, una versione che arriverà sulle piattaforme in contemporanea con il film. Un percorso, quello verso il sudamerica, che il cantautore ha intrapreso da alcuni mesi pubblicando la versione in spagnolo di Rimani.

Per la prima volta Virginio si cimenta anche con la settima arte in una partecipazione straordinaria nel film che vede tra gli attori Michelangelo Vizzini, Enea Lorenzoni, Francesco Bertoli, Federica Carta e Klaudia Pepa…

“Oltre a firmare la colonna sonora del film, ho avuto l’onore, guidato dal regista Alessio Russo, di partecipare con un piccolo cameo. È stato molto emozionante perché il cinema è un mondo che ho sempre amato e mi ha sempre entusiasmato, avendo studiato recitazione fin dai 13 anni”.

Non dirlo a nessuno è stato scritto dal cantautore appositamente per il film Non dirlo a nessuno (vedi qui per maggiori dettagli sulla pellicola) scritto e diretto dal giovane regista Alessio Russo e prodotto da Red Private. La pellicola sarà presentata in anteprima assoluta alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia – Venice Production Bridge.

Per poter vedere Non dirlo a nessuno nelle sale invece sarà necessario aspettare fino alla primavera del 2023.

Virginio non dirlo a nessuno testo e audio

In arrivo i 7 settembre