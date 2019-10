Vasco Rossi Se ti potessi dire testo e musica di V.R. arriva venerdì 25 ottobre, in radio, nei digital store e su tutte le piattaforme streaming, l’ultima nuova canzone del rocker.

Il Blasco quindi, come già annunciato nelle scorse settimane, si prepara a tornare come da lui stesso sui social…

“Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l’ora che l’ascoltiate.”

Nel comunicato stampa che l’annuncia viene più volte sottolineato che il brano è stato firmato per quel che riguarda testo e musica da V.R., quasi a voler lanciare con le due iniziali del rcoker una nuova operazione ancora tutta da scoprire.

Il brano sarà accompagnato nel giorno di uscita da un video di Pepsy Romanoff, il regista che segue Vasco Rossi e lo racconta per immagini da 4 anni. Se ti potessi dire è già in pre-save su Spotify, pre-add su Apple Music e Pre-order su iTunes a questo link unico.

VASCO ROSSI NUOVO ALBUM E FILM

Svelata anche la data di uscita del nuovo doppio album con dvd dei 6/6 concerti con numeri da record a San Siro. Il progetto arriverà nei negozi il 6 dicembre.

A fine novembre invece sarà nei cinema il FILM che racchiude immagini suoni e parole di 2 anni del Re degli Stadi, trionfatore dell’estate per due anni consecutivi con i Non Stop Live 2018 e 2019, per un complessivo di 18 concerti e oltre 900.000 persone da tutta Italia.

Per quel che riguarda il live Vasco Rossi diffonde anche in questo caso anticipazioni…. l’anno prossimo pausa dagli stadi e spazio ai VASCONONSTOPFESTIVAL 2020 (ne abbiamo parlato qui) di cui viene confermata la partenza da Firenze Rocks e a cui si aggiunge la data a Imola. Un ritorno all’autodromo che avviene 21 anni dopo la prima volta.

Era infatti il 1998 quando Vasco ci si esibì per la prima volta.

VASCO ROSSI SE TI POTESSI DIRE TESTO E AUDIO

In arrivo dal 25 ottobre