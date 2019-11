Vasco Non stop live tracklist del disco del Blasco in arrivo in tutti i negozi e gli store digitali il 6 dicembre prossimo.

Questo nuovo disco arriva a due anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, anch’esso un live, Modena Park.

Chissà come verrà accolta questa scelta dai fan visto che il rocker manca dal mercato discografico con un album di inediti dal 2014, anno in cui pubblico Sono innocente.

VASCO NON STOP LIVE LA TRACKLIST

Vasco Non stop live è un doppio cd contenente l’inedito Se ti potessi dire e 29 canzoni live riprese dai concerti della scorsa estate.

Disco 1

Intro 2019 Qui si fa la storia Mi si escludeva Buoni o cattivi La verità Quante volte Cosa succede in città” Cosa vuoi da me Vivere o niente Fegato, fegato spappolato Asilo ‘Republic’ La fine del millennio Portatemi Dio Gli spari sopra C’è chi dice no Se è vero o no Io no…

Disco 2

Domenica lunatica Ti taglio la gola Rewind Vivere La nostra relazione Tango… (della gelosia) Senza parole Sally Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara Se ti potessi dire

VASCO TRA CINEMA E LIVE

Nell’attesa dell’uscita del disco Vasco sarà nei cinema italiani per tre giorni a fine novembre (vedi qui). A seguire il trailer…

Il ritorno live invece è già stato fissato per l’estate 2020 nei grandi Festival con un appuntamento al Circo Massimo di Roma che diventerà sicuramente un altro evento.