Un’avventura nata da una fuga improvvisata: “Via via con me”, il nuovo singolo di Pesco

Fuori su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Via via con me“, il nuovo singolo del giovane cantautore Pesco.

Il brano è la quinta uscita dell’artista, che ha pubblicato il suo primo pezzo “Chiudo gli occhi“, ad aprile dello scorso anno, seguito da “Brezza marina“. Lo scorso febbraio esce poi “Mezzo vuoto“, che parla di amore e fragilità, selezionato per le fasi di eliminazione di Area Sanremo 2023.

L’ultimo brano prima di questo nuovo progetto è “Ci sei te“, uscito a giugno e che attraverso un sound vivace e coinvolgente, celebra la spontaneità e la gioia di vivere.

“Via via con me“, è invece un nuovo esperimento per Pesco, dal sound più dinamico e leggero. Il pezzo racconta la storia di due giovani che decidono di fuggire, senza una destinazione, solo per evadere dalla routine, inseguendo la libertà, e finendo a vivere un’avventura improvvisata ed adrenalinica.

Ho scritto la canzone mentre ero a casa con la febbre, senza energie. Forse dentro di me avrei voluto essere quel ragazzo che scappa, nel tentativo di evadere da tutto. È stato un modo di immaginare una libertà che, in quel momento, mi sembrava irraggiungibile.” racconta Pesco.

La copertina del singolo è stata scattata a Parigi durante una vacanza del cantautore con un gruppo di amici: “Io e Rita correvamo presi per mano, mentre Anna scattava la foto con l’iPhone e Davi con una macchinetta vintage. Ci stavamo divertendo così tanto che abbiamo deciso di girare anche qualche clip. Alla fine, soddisfatto del risultato, ho scelto di utilizzarla per il video lyrics su YouTube” continua Pesco.

Clicca qui per ascoltare “Via via con me“, il nuovo brano di Pesco.