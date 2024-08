Pesco: “una sera ho imbracciato la mia chitarra e ho iniziato a suonare. Così è nata Ci sei te”

Il giovane cantautore cagliaritano Francesco Pitzanti, in arte Pesco, ha lanciato il singolo Ci sei te (M&M-D&G Music / ADA Warner Music).

Il brano è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale ed in rotazione radiofonica.

Pesco presenta così il brano:

“Dovevo scrivere un brano per un contest, ma la pressione mi bloccava.

Non riuscivo a trovare l’ispirazione e scrivere con dei paletti non è il mio stile. Allora una sera ho imbracciato la mia chitarra e una birra, e ho iniziato a suonare. Così è nata ‘Ci sei te’, un invito alla spontaneità e alla gioia di vivere, nato da una serata in cui ho lasciato andare tutte le pressioni e mi sono ritrovato”