Una Voce Per San Marino 2024, record di iscrizioni e nuova collaborazione con il Tour Music Fest

Una Voce Per San Marino, il festival musicale che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest, ha registrato un boom di iscrizioni per l’edizione del 2024, con artisti provenienti da ben 37 paesi, la Spagna in prima linea e, per la IV edizione, ha anche deciso di offrire un’opportunità speciale al vincitore del Tour Music Fest.

Il vincitore di questa edizione rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Basilea, in Svizzera, il 13, 15 e 17 maggio 2025.

UNA VOCE PER SAN MARINO E TOUR MUSIC FEST

Il vincitore del Tour Music Fest di quest’anno – il più importante contest europeo dedicato alla musica emergente, accederà direttamente alla prima semifinale di Una Voce Per San Marino: sarà la vincitrice del 2024 Justine Mayer ad avere questa occasione.

Si tratta di un’opportunità unica che Media Evolution, San Marino RTV e la Segreteria di Stato per il Turismo vogliono offrire agli artisti emergenti europei. Il Tour Music Fest quest’anno ha coinvolto oltre 29.000 artisti in cinque mesi di competizioni in 12 Paesi, si è concluso domenica 1° dicembre.

Durante la conferenza stampa di venerdì 29 novembre, Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo – ha dichiarato: «Questa sinergia tra Una Voce per San Marino e il Tour Music Fest rafforza l’immagine della nostra Repubblica come centro della musica emergente europea, attirando un importante flusso di visitatori e consolidando il prestigio internazionale di entrambe le manifestazioni».

Anche Gianluca Mussi – fondatore e direttore del Tour Music Fest – e Denny Montesi di Media Evolution hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione con Una Voce Per San Marino.

UNA VOCE PER SAN MARINO, L’EDIZIONE DEL 2024

La IV edizione di Una Voce Per San Marino è aperta sia ad artisti emergenti che big, senza limiti di cittadinanza o lingua. Le fasi di casting e accademia proseguiranno fino a gennaio 2025 presso il San Marino Outlet Experience, mentre le quattro semifinali si terranno a febbraio, una di ripescaggio e una dedicata agli artisti sammarinesi. La finalissima avrà luogo presso il Teatro Nuovo di Dogana a San Marino.

L’alto numero e la varietà di iscrizioni arrivate quest’anno consolidano ulteriormente l’internazionalità e il prestigio della manifestazione, soprattutto in Spagna proprio grazie alla vittoria nel 2023 da parte dei Megara.

Nell’attesa delle semifinali, continuano le fasi di casting e accademia presso il San Marino Outlet Experience:

12-13-14 dicembre 2024

9-10-11 gennaio 2025

24-25 gennaio 2025

Per iscriversi, è necessario accedere al sito ufficiale di Una Voce per San Marino entro e non oltre il 31/12/2024. Potranno iscriversi tutti coloro che entro il 15/02/2025 avranno compiuto 16 anni.