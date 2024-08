Eurovision Song Contest: l’edizione 2025 si terrà a Basilea

A seguito di una lunga selezione, l’Unione Europea di radiodiffusione (EBU) e l’ente radiotelevisivo elvetico (SRG SSR) hanno deciso che sarà Basilea ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2025, giunto alla sua 69° edizione; la città ha vinto all’ultimo round battendo Ginevra.

Sono ormai 6 anni consecutivi che la scelta della città ospitante non ricade sulla capitale del Paese vincitore, evento che non era mai successo precedentemente.

I criteri di scelta della città

Per la scelta della città ospitante i giudici devono attenersi a diversi criteri: in primis, la capacità del territorio di accogliere migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, tra cui troupe, giornalisti, fan e appassionati. Di conseguenza, altri aspetti importanti da considerare sono la dimensione, la qualità e la sicurezza delle infrastrutture locali e delle strutture in cui si svolgerà l’evento.

Ma non solo, infatti Basilea si trova anche in una posizione strategica, al crocevia dell’Europa, ed è quindi risultata perfetta per rappresentare l’Eurovision: un evento che ha da sempre come obiettivo principale quello di rompere i confini e unire diversi popoli attraverso il potere della musica.

Il supervisore esecutivo dell’ESC, Martin Österdahl, afferma:

”L’EBU è entusiasta che Basilea sia stata scelta come città ospitante per l’Eurovision Song Contest 2025. Il concorso è nato in Svizzera, a Lugano, nel 1956, ed è fantastico riportarlo nel suo luogo di nascita quasi 70 anni dopo.”

eurovision song contest: le date

I biglietti saranno disponibili nei prossimi mesi ma le date sono già confermate: le semifinali dell’ESC si terranno martedì 13 e giovedì 15 maggio, mentre la finalissima sabato 17 maggio 2025 alla St. Jakobshalle di Basilea.

Ma non è tutto, l’EBU, l’ente radiotelevisivo SRG SSR e la città di Basilea, hanno annunciato che lo spettacolo non si svolgerà solo sul palco dell’arena principale, ma la musica arriverà a risuonare in tutta la città, fino alle rive del Reno.