Il pubblico ha ancora voglia di Ultimo... venduti in sei ore oltre 100.000 biglietti del tour stadi 2023

Ultimo tour 2023 stadi biglietti.

Qualche giorno fa Ultimo ha concluso il suo trionfale tour negli stadi italiani con una doppia data a San Siro (qui la nostra recensione). Contemporaneamente l’artista ha annunciato quattro nuovi concerti, sempre negli stadi, previsti per il 2023.

Con i risultati portati a casa dal cantautore (il più giovane artista italiano ad esibirsi con un tour negli stadi), risultati che ricordiamo corrispondo a 15 date con 11 sold out e un totale di oltre 600.000 biglietti venduti, alcuni addetti ai lavori hanno trovato azzardato programmare quattro nuove date negli stadi a solo un anno di distanza.

Ma quando si tratta di Ultimo sembra che nulla sia azzardato. E infatti in sole sei ore sono arrivati grandissimi risultati.

LA FAVOLA CONTINUA…, questo il nome del nuovo tour, ha infatti venduto oltre 100.000 biglietti in soltanto sei ore. Un cifra da capogiro che potrebbe presto far arrivare nuovi sold out e, chissà, nuove date.

Ultimo tour 2023 biglietti e date

venerdì 7 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

sabato 8 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

lunedì 17 luglio 2023 || Milano @ San Siro

martedì 18 luglio 2023 || Milano @ San Siro

Il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…” è prodotto da Vivo Concerti.

Foto di Giulia Parmigiani