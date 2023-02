Ultimo tra i complimenti di Tiziano Ferro e Antonello Venditti e l’accanimento di parte della stampa

Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso per Ultimo con un buon quarto posto, con i messaggi di stima di diversi colleghi e, purtroppo, con l’ennesima brutta figura da parte di alcune persone della sala stampa della manifestazione.

Dopo il Festival di Sanremo 2018 dove vinse tra le Nuove proposte, e quello del 2019 che lo vide secondo dietro Mahmood con tanto di discussione in sala stampa con alcuni giornalisti per una pessima uscita del giovane cantautore, probabilmente troppo sotto pressione per le aspettative su di lui, è tornato in gara rimettendosi in discussione con un tour negli stadi alle spalle e uno in arrivo la prossima estate.

Niccolò si è classificato al quarto posto dopo Marco Mengoni, Lazza e Mr. Rain e davanti a Tananai. Sui social diversi gli attestati di stima dei colleghi. Tra loro Tiziano Ferro (“Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso“) e Antonello Venditti.

Il grande artista romano, da Ultimo definito “padre”, ha scritto: “Io c’ho un po’ di responsabilità su Niccolò perché la canzone l’ho voluta fortemente pure io. E trovo che sia un capolavoro: dovete ascoltarla molto, molto bene“.

L’artista ha scritto poi rivolgendosi ai suoi fan:

“Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando“.

Un finale in cui, con ironia, il cantautore ha voluto sdrammatizzare quanto successo qualche anno fa in sala stampa. Eppure la storia si è ripetuta.

E si è ripetuta nonostante l’artista abbia incontrato prima del Festival la stampa, cartacea e web, mettendosi a disposizione per incontri con uno o al massimo due giornalisti per volta con tanto di pianoforte per far ascoltare qualcosa dal vivo. Un modo per cercare di ricucire i rapporti e mettere una toppa su uno spiacevole episodio che risale a quattro anni fa quando, ricordiamolo, Niccolò aveva 23 anni.

Nell’ambiente si mormora anche gli esponenti dei quotidiani siano stati addirittura invitati dall’ufficio stampa dell’artista ad una cena privata con lui ma di questo non abbiamo la certezza assoluta e in ogni caso anche se così fosse non sarebbe stata una mossa intelligente e, dal canto nostro, non ci sarebbe interessato parteciparvi. Per fare il nostro lavoro, bene e con rispetto, ci basta essere messi in condizione di incontrare l’artista.

Purtroppo nonostante siano passati quattro anni l’astio nei confronti di Ultimo da parte di alcune persone dalla sala stampa non è passato come dimostra un video che si è diffuso in rete in cui alcuni giornalisti esultano nel momento in cui Amadeus ha annunciato che il cantautore si era fermato fuori dal podio.

Ok @IlVeroUltimo non usò parole carine nei confronti dei giornalisti nel 2019 (e loro non fecero di meglio con @ilvolo ). Aveva 23 anni. Avete aspettato 4 anni per vendicarvi esultando? Per Critiche e dissenso ci sono i posti dove scriviamo. Così è ridicolo. #ultimo #Sanremo2023 pic.twitter.com/SVWTky8XJC — Massimiliano Longo Ⓜ️ (@massyallmusic) February 12, 2023



Il cantautore ha preferito non esprimersi al riguardo scrivendo sui social semplicemente queste parole: “Nuovo disco, nuovo tour. Non vedo l’ora di rivedervi, il resto non ci tocca“.