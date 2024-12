Ultimo sold out per la terza data all’Olimpico: rifiuta la quarta e sogna qualcosa di epico per la sua Roma

Ultimo, fresco papà del piccolo Enea, aggiunge un altro sold out alla sua collezione da record. Si tratta della terza data allo Stadio Olimpico di Roma, che registra il tutto esaurito e arricchisce un calendario, quello del Tour Stadi 2025, che promette di proiettarlo verso nuovi record.

Dell’incredibile ascesa live di Ultimo, passato dai club agli stadi in pochi anni, vi avevamo già parlato in questo articolo. Ora, con il terzo sold out a Roma, sono cinque su nove le date del Tour Stadi 2025 – La Favola continua… a registrare il tutto esaurito.

Il cantautore romano ha celebrato questo traguardo con un post sui social, ripercorrendo il suo rapporto speciale con Roma, città che lo ha visto protagonista di eventi live storici:

“La terza data di Roma di quest’anno è andata sold out.

Ormai dirvi grazie sembra quasi ridondante, voglio scrivervi qui sotto io e Roma cosa ci siamo scambiati in questi anni… Il mio rapporto con Roma:

2019 = Olimpico

2020/21 = Covid demmerda

2022 = Circo Massimo

2023 = Olimpico + Olimpico + Olimpico

2024 = Olimpico + Olimpico + Olimpico

2025 = Olimpico + Olimpico + Olimpico A Roma in questi anni ho visto oltre 650.000 persone.

Ho parlato a tutti voi e voi avete parlato a me.”

Nonostante Vivo Concerti, la sua agenzia live, gli abbia proposto un quarto appuntamento all’Olimpico, Ultimo ha deciso di rifiutare, svelando di avere in mente un progetto ancora più ambizioso per la sua città:

“Mi hanno proposto una quarta data all’Olimpico quest’anno, ma ho detto di no, perché ho in mente per la mia città qualcosa oltre l’immaginabile, forse folle, di cui devo ancora parlare bene con le persone che ho vicino.

Forse irrealizzabile, e proprio per questo… la cosa giusta in cui credere.

Non smettete mai di credere alle favole.”

Con queste parole, Ultimo conferma il suo legame unico con Roma, un rapporto fatto di emozioni, grandi sogni e traguardi sempre più straordinari, e ci lascia un grande dubbio… dopo lo Stadio Olimpico e il Circo Massimo quale meta c’è nei suoi sogni?

Una cosa è certa, in questo momento dopo aver lanciato il brano La parte migliore di me dedicata al figlio il cantautore si prenderà un momento di riposo per godersi le gioie familiari.