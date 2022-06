Prima dei live negli stadi a Napoli Ultimo decide di esibirsi live in mezzo alla gente di Scampia (VIDEO)

Ultimo live a Scampia.

Il cantautore continua il suo tour negli stadi. Oggi, 25 giugno 2022, e domani, 26 giugno, sarà live allo Stadio Diego Armando Maradona per due date di cui la prima già sold out.

Ultimo, che da sempre ha fatto dello slogan “Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo“, ha voluto dimostrarlo con i fatti per l’ennesima volta. E così l’artista ha voluto esibirsi live a Scampia anche per tutti quelli che, magari, non avranno la possibilità di andare a vederlo dal vivo allo stadio.

Ultimo live a Scampia

Scampia, per chi non lo sapesse, è un quartiere a nord di Napoli conosciuto per i tanti problemi che lo “stritolano” facendolo finire spesso nelle pagine della cronaca di quotidiani e telegiornali.

Parliamo infatti uno dei quartieri più popolosi della città con un alto numero di occupazioni abusive. A Scampia c’è inoltre uno dei tassi di disoccupazione più alti d’Italia, pari addirittura al 50%-75% della popolazione attiva. Un quartiere purtroppo conosciuto anche per la marcata povertà e per la presenza della Camorra che controlla il lavoro in nero e il traffico di stupefacenti.

Ma Scampia non è solo questo, è anche tanti giovani che vogliono una speranza e per questo Ultimo ci ha tenuto fortemente ad andare da loro, ad esibirsi con una tastiera, in mezzo alla folla, solo per loro ricordandogli che i sogni si possono raggiungere, e che nella vita, quasi sempre, possiamo scegliere.

Queste le parole postate dal cantautore…

Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa.

Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro.

Dalla parte vostra, sempre!

Qui a seguire il video dell’esibizione del cantautore sulle note di I tuoi particolari.