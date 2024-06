Ultimo continua il suo tour sold out e ricorda quando fu scartato da Amici, X Factor e Sanremo Giovani

Ospite ai microfoni di RDS per parlare del suo tour negli stadi che sta collezionando numeri pazzeschi, Ultimo ha ricordato il percorso fatto per arrivare dove è oggi. Una strada non di certo facile che conta anche un totale di sette esclusioni tra Amici di Maria De Filippi, X Factor e Sanremo Giovani.

Mentre il suo ultimo album, Altrove, è stabile nella Top 10 degli album più venduti e ha conquistato il disco d’oro in sole due settimane, l’avventura live di Ultimo continua dopo la data zero di Trieste.

Ad oggi sono già sold out sette dei nove live negli stadi del cantautore, ecco tutte le date:

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo (SOLD OUT)

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo (SOLD OUT)





ULTIMO SCARTATO DA AMICI, X FACTOR E SANREMO GIOVANI

La carriera del cantautore romano ha trovato il suo punto di svolta dopo l’uscita del suo primo album, “Pianeti“, avvenuta a ottobre del 2017. Due mesi dopo Ultimo partecipò a Sanremo Giovani e rientrò negli 8 artisti in gara nel primo Festival di Sanremo guidato da Claudio Baglioni vincendo nella categoria Nuove proposte con Il ballo delle incertezze.

Da quel momento un percorso in costante ascesa con altre due partecipazioni al Festival, sei dischi pubblicati, quattro tour negli stadi (vedi qui), 68 dischi di platino e 22 dischi d’oro.

Prima di quel Sanremo Giovani 2017 conquistato all’età di 21 anni Niccolò Morriconi aveva tentato invano per due volte di partecipare a X Factor e per ben tre ad Amici come da lui stesso spiegato…

“Mi sono presentato ai provini di Amici due anni di fila, se non tre. Questo però è un messaggio bellissimo. Anche quando Maria lo ha raccontato, intanto ci siamo sentiti io e Maria, come le ho detto privatamente poi alla fine non va vissuta come ‘Non si sono accorti di…’ Io poi ho rivisto i video perché Maria mi ha mandato dei provini ed erano le stesse canzoni ma io ero davvero molto controverso. Anche esteticamente mi presentavo sempre con sti occhi bassi, sai in una trasmissione televisiva devi avere i tempi televisivi e devi essere sorridente e fresco. Io su questo, soprattutto quando avevo 16/17 anni, ero molto introverso.“

Tra l’altro non fu solo Amici a non notare quello che sarebbe poi diventato Ultimo ma anche Carlo Conti che, per ben due anni, non lo scelse per Sanremo Giovani.

Eppure, Ultimo ne è la dimostrazione, quando il talento è grande e soprattutto in grado di entrare in contatto con il pubblico creando l’empatia, prima o poi trova il suo sbocco.