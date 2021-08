Top e Flop luglio 2021: al Top Max Pezzali, Blanco e Battiti Live. Male Casadilego e Nek

Top e Flop Luglio 2021. Con qualche giorno di ritardo rispetto agli appuntamenti precedenti torna la nostra analisi su cosa è andato bene e cosa è andato male nello scorso mese.

Facciamo la solita premessa, che le cose è sempre meglio ripeterle una volta in più che una in meno.

Flop, lo sappiamo, non è certo una parola carina da usare, ma va circoscritta… tradotta dall’inglese, non rappresenta altro che il termine “insuccesso” e gli insuccessi capitano a tutti, figuriamoci in un mondo difficile da decifrare come quello della musica.

Specifichiamo questo solo per ricordare che il nostro sito fa il proprio lavoro e lo fa in maniera neutra e sempre a sostegno della musica.

Aperta e chiusa questa parentesi partiamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono stati i Top e Flop giugno 2021.

TOP

BLANCO

Lo abbiamo già messo in questa categoria nel mese di giugno ma è impossibile non farlo di nuovo. Blanco è la vera rivelazione del 2021 non solo per i numeri, ma anche per essere stato in grado, con grande naturalezza e istinto, di proporsi al pubblico come qualcosa di buono.

Persino Adriano Celentano ne è rimasto colpito (vedi qui). E Adriano è uno che di provocazione e musica ne capisce.

Parlando di numeri che dire… da settimane la sua Mi fai impazzire, in duetto con Sfera Ebbasta, è il brano più streammato in Italia e, cifre alla mano, sembra essere l’unica canzone che può fare concorrenza a malibù e Mille. E l’effetto Blanco è talmente forte che ha riportato in Top 10 anche il suo primo successo, Notti in Bianco, e in Top 50 Paraocchi.

EMIS KILLA

Il suo Mixtape di rap puro, Keta Music Vol. 3 è riuscito a debuttare alla numero #1 della classifica FIMI. Certo nel periodo estivo scarno di novità, dirà qualcuno, ma anche nel periodo in cui sembra impossibile schiodare dai vertici Måneskin, Sangiovanni e Rkomi.

Il Mixtape di Killa non è un progetto che strizza l’occhio allo streaming come alcuni singoli precedenti del rapper, eppure viene stremmato e, nelle seconda settimana d’uscita, è ancora in Top 10 della classifica FIMI.

Segnali buoni per il ritorno con un album di inediti, che sarà il primo da solista con Sony Music Italy, per Emis. E chissà che non faccia un pensierino al Festival di Sanremo… del resto Emiliano è uno dei pochi rapper che sa anche cantare.

BATTITI LIVE

La manifestazione estiva di Radio Norba in onda su Italia 1, da quest’anno divenuta Radio Norba Cornetto Battiti Live, ha dimostrato che serve un programma di musica in tv d’estate.

L’ultimo dei cinque appuntamenti ha infranto il tetto del 10% di share classificandosi subito alle spalle del colosso Rai 1. Un dato non da poco visto che le cinque puntate del Battiti live occupano esattamente i primi 5 posti per share nella graduatoria dei programmi di Italia 1 per tutto il 2021, fino a questo momento.

L’edizione di quest’anno è sta la più seguita da quando, nel 2015, il programma va in onda su Italia 1, come potete vedere qui a seguire:

15ª edizione 958.000 5,84% – 2017

16ª edizione 1.003.000 6,58% – 2018

17ª edizione 1.477.000 8,86% – 2019

18ª edizione 1.438.000 8,26% – 2020

19ª edizione 1.453.000 10,60% – 2021

Certo qualcosa da mettere a posto c’è sempre. La conduzione, che continua a rimanere un po’ stucchevole, e qualche playback di troppo per i cantanti. In ogni caso viva la musica in Tv. Peccato che, nemmeno in un anno difficile come quello appena trascorso, si sia pensato di dare spazio a qualche emergente. Il solito problema…

LEON FAUN

Partiamo da un presupposto. Leon Faun, la nuova scommessa di Island Records, ha fatto un disco davvero molto bello (ve ne abbiamo parlato qui) e questa è per noi la cosa più importante. Il ragazzo ha talento (anche come attore), la faccia giusta e argomenti.

Anche i numeri, quasi 800.000 ascoltatori mensili sul solo Spotify, sono dalla sua. Non è un’esplosione in stile Big Bang come quella di Blanco ma è un ottimo inizio. Del resto le canzoni di Leon Faun creano un immaginario pieno di concetti che richiedono maggior attenzione. Bene così!

NOEMI

La ritrovata forma di Noemi non è solo fisica ma anche artistica. Un Festival di Sanremo con un brano, Glicine, non semplicissimo ma certificato con il disco di platino. Un singolo estivo, Makumba, in duetto con Carl Brave, che ha conquistato il pubblico in maniera più lenta rispetto ad altri tormentoni ma che ha portato il brano ad essere nella Top 5 delle hit dell’estate 2021.

Insomma un bell’anno per Noemi. Certo le vendite dell’album, Metamorfosi, faticano ma nell’epoca dello streaming è tutto molto più difficile, sopratutto se non ti rivolgi ad un pubblico di teen ager.

MAX PEZZALI

Solo due considerazioni… chi semina bene, raccoglie. C’è ancora voglia di anni ’90 e gli anni ’90 in Italia hanno un portabandiera musicale, Max Pezzali. E non è un caso il successo dei suoi live estivi, un calendario (guardatelo qui) che continua a crescere. Bravo Max!

