Tony Boy torna con una versione più intima di sé con “Respiro”

Tony Boy, “Respiro“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile su tutte le piattaforme, “Respiro” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy. Il brano segue l’uscita del suo ultimo singolo “Leanin’“, pubblicato lo scorso aprile (ne abbiamo parlato qui).

TONY BOY, “RESPIRO”

Il suo percorso inizia nel 2018 e nel giro di poco tempo riesce a farsi apprezzare soprattutto dai giovani, anche grazie alle sue sonorità che mischiano trap e linee più melodiche.

Il suo ultimo album – pubblicato a febbraio – si intitola “NOSTALGIA (export)“. Da quel momento, l’artista ha collezionato importanti collaborazioni con Capo Plaza, Tedua, Kid Yugi e Mace nei loro rispettivi album: “FERITE“, “Paradiso“, “I nomi del diavolo” e “Maya“.

TONY BOY, “RESPIRO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Respiro” è un singolo dal sapore intimo ed introspettivo, dove il punto focale della narrazione è una storia terminata ma non del tutto superata dall’artista stesso. Questo limbo creatosi viene descritto con malinconia. Inoltre, Tony Boy paragona l’assenza di questa ragazza citata nel brano alla mancanza d’aria, il tutto attraverso un testo caratterizzato da un linguaggio metaforico.

TONY BOY, “RESPIRO”: TESTO DEL BRANO

Finché è inferno o paradiso, ah, al bivio

È da un po’ che non sorrido, ah, I need you

Sei andata via col mio respiro

Hai preso sicurezza, ora ti senti te stessa

Ti godi te stessa, io vedo me steso

Fermo per casa sognando dell’aria aperta

Ansia maledetta, penso c’è un vetro in mezzo

Dimentichi in fretta chi siamo stati

Dentro questa vita ogni giorno inizia da capo

È un modo di non restare dentro al passato

È un modo di non restare nel tuo passato

Il tuo sguardo calma le onde stanotte

Non ti fidi di me, sei già andata oltre

I miei idoli sbandavano, seguivo le ormе

Finché è inferno o paradiso, ah, al bivio

È da un po’ che non sorrido, ah, I need you

Sei andata via col mio rеspiro

Giorni in cui non mi esprimo ti osservo e penso

Uno sguardo e capisco se è vero

Quello che ero stato non è forte ed è vivo

Anche se solo questa notte sei mia

E se vogliamo metterci i cerotti non serve

Perché per le ferite che ho dentro il medico non arriva

Ora che siamo nel posto giusto puoi levarti le bende

E accorgerti che niente è come pensi

Il tuo sguardo calma le onde stanotte

Non ti fidi di me, sei già andata oltre

I miei idoli sbandavano, seguivo le orme

Finché è inferno o paradiso, ah, al bivio

È da un po’ che non sorrido, ah, I need you

Sei andata via col mio respiro

Ah, aspiro

Bitch, nel vortice aspiro

Ah, I need you