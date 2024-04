TONY BOY inaugura un anno pieno di musica con il nuovo singolo “LEANIN'”

Venerdì 19 aprile è uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di TONY BOY, “LEANIN’” (Warner Music Italy).

Il brano è un vero e proprio esercizio di stile in chiave rap e rappresenta il primo tassello di un nuovo percorso del rapper padovano.

Nonostante TONY BOY sia rimasto fedele al suo stile tipicamente cupo, “LEANIN’” è infatti un fresco esperimento musicale che, grazie ai producer Sadturs e Kiid, mostra un altro lato della sua musica, con la quale l’artista si prepara a conquistare il pubblico.

TONY BOY, “LEANIN'”

“LEANIN’” è il prosieguo dell’ultimo album “NOSTALGIA (export)” uscito lo scorso febbraio, dove è già possibile notare la sua versatilità musicale.

In questo lavoro TONY BOY ci dimostra infatti la sua capacità di saper creare brani esplosivi e, allo stesso tempo, di mostrare il suo lato più melodico.

Ad anticipare l’uscita di “LEANIN’” la collaborazione con MACE in “PRAISE THE LORD” – brano contenuto all’interno dell’album “MAYA”, in cui troviamo anche Guè e Noyz Narcos – che, attualmente, conta circa 3.7 milioni di stream su Spotify, dove è una delle tracce più apprezzate del disco.

E, a proposito di collaborazioni e di incontri, TONY BOY è reduce dal sul primo concerto sold-out ai Magazzini Generali di Milano, che si è tenuto lo scorso 18 febbraio e lo ha visto condividere il palco con alcuni dei più importanti nomi del panorama rap e urban italiano, tra i quali possiamo annoverare Capo Plaza e Kid Yugi.