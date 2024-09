“Tonight”: nel nuovo singolo il lato più dark e malinconico di Anna

Anna, “Tonight“, testo e significato del nuovo singolo.

In tutte le radio da venerdì 20 settembre il nuovo singolo di Anna, “Tonight“, nuovo estratto dall’album “Vera Baddie“, che contiene anche la hit di questa estate “30°C“, rimasta per due settimane consecutive al primo posto della classifica radiofonica EarOne.

L’artista nell’ultimo anno ha ottenuto davvero tanti riconoscimenti, tra cui il premio come “Donna dell’Anno” dalla rivista Billboard Italia, è stata per 9 settimane al primo posto della classifica degli album più venduti con il suo “Vera Baddie” e di quella dei singoli con “30°C“. Un successo senza precedenti, che le ha permesso con questi risultati di battere record che non venivano realizzati da anni.

Il brano “Tonight“, scritto da Anna e prodotto da Sadturs e Miles, mostra un lato più dark e malinconico dell’artista, e parla di una relazione finita non nel migliore dei modi e delle sofferenze d’amore che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita.

tonight – anna: il testo del brano

So cosa vuoi fare tonight, tonight, tonight

Non rispondo, sono too high, too high tonight

Ho sentito che con lei non va, ah

Posso dire che me l’aspettavo

Quando ti vediamo dentro al club, ah

Io e le mie ragazze brindiamo

Perché io senza di te mi sento libera

Chiedono “you free?”

Tipo americano, mi sembra uscito da un film

Pronto, baby, dimmi, sto impegnata, sono busy

Chiede “do you love me?”, ma non sono Kiki

Non mi serve che chiami, le chiavi ce l’hai

So che siamo tutti e due allo stesso party

Don’t call me tonight

So cosa vuoi fare tonight, tonight, tonight

Non rispondo, sono too high, too high tonight

Mentre chiami bevo un altro drink, drink, drink

Tipo one, two, three, three

Quindi lascia stare tonight, tonight, tonight

Era come un sogno all’inizio

Però dopo è caduto come da un precipizio

L’unico che mi aiuta per adesso è l’assenzio

Mi sono trattenuta le lacrime in silenzio

Sto facendo tutto pur di non pensare a te

Ma ho perso punti e forse vinci te

Ma non mi importa più di stare bene, si vede

Affondo il mio dolore nel bicchiere

Mentre lui ti chiama “babe”, uh, babe

Intanto mi pensa

Quello che mi chiede perché non sa stare senza

Passo certe sere a sedere nella mia stanza

Non hai fatto abbastanza per noi

Non mi serve che chiami, le chiavi ce l’hai

So che siamo tutti e due allo stesso party

Don’t call me tonight

So cosa vuoi fare tonight, tonight, tonight

Non rispondo, sono too high, too high tonight

Mentre chiami bevo un altro drink, drink, drink

Tipo one, two, three, three

Quindi lascia stare tonight, tonight, tonight

Anna porterà per la prima volta live il suo disco quest’autunno, nei principali club italiani, in un tour con un calendario già tutto sold out.