Classifica Radio EarOne settimana 37: Anna si conferma al primo posto, Tananai nella top 10 con Ragni

Classifica radio EarOne settimana 37 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nella settimana 37 Anna si riconferma al primo posto con la sua 30°C, che dopo aver stazionato ai primi posti della classifica dei singoli per tutta l’estate, conquista anche la radio.

Chiudono il podio Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G e Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia.

Per quel che riguarda la musica internazionale un brano apprezzatissimo dagli ascoltatori e dalla critica è Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, che sale di 10 posti in classifica.

La più alta nuova entrata della settimana è Ragni di Tananai che debutta all’ottava posizione; il singolo è il secondo estratto, dopo Veleno, del nuovo disco di Tananai, prossimo alla pubblicazione.

Altre due nuove entrate italiane della settimana sono Per Due Come Noi di Olly, Angelina Mango e Jvli alla posizione 18 e Beatrice di Tedua e Annalisa, al numero 30.

Inoltre, a 25 anni dall’uscita, il brano contro la guerra Il Mio Nome È Mai Più di Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù torna a suonare in radio alla posizione numero 34; la canzone è stata rilanciata da Warner in occasione del 25° anniversario del brano.

