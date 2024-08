25 Anni Dopo: “Il Mio Nome è Mai Più” di Ligabue, Jovanotti e Pelù Ritorna per sostenere nuovamente Emergency

Esattamente 25 anni fa, nel 1999, le voci e le penne di tre big della musica italiana, Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù, si unirono per dare vita a un brano benefico: Il mio nome è mai più. Il prossimo 6 settembre, Warner Music Italy pubblicherà una speciale versione in vinile del brano.

Sono passati 25 anni, ma purtroppo i problemi dell’umanità restano gli stessi. Se oggi la guerra è in Ucraina, nel 1999 era in Jugoslavia, in Kosovo. Fu proprio quel conflitto, e l’intervento militare della NATO, a ispirare il trio nella creazione di questa canzone, pubblicata come CD singolo il 17 giugno 1999.

La canzone conquistò le classifiche, raggiungendo il primo posto nella Chart singoli, e venne eseguita dal vivo in diverse occasioni. Il digipack del CD singolo conteneva una mappa che evidenziava le 51 guerre in corso nel 1999. I proventi delle vendite furono devoluti a Emergency per sostenere progetti umanitari in Afghanistan, Cambogia, nei paesi della ex Jugoslavia e in Sierra Leone.

Emergency è un’organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà, e per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.



Sul retro del disco Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù scrissero:

“A pochi mesi dal “giro” di millennio la nostra cosiddetta società ‘civile’ conta al proprio interno 51 guerre in corso.

Allo stesso tempo essere contro la guerra (qualsiasi guerra) sembra voler dire assumere una posizione politica. Be’ vogliamo essere liberi di sentirci oltre qualsiasi posizione del genere affermando che, per noi, non ci sarà mai un motivo valido per nessuna guerra.“

Nel brano suonarono Michele Centonze (chitarra e programmazione), Fabrizio Simoncioni (programmazione, tastiere e sound engineering), Mel Previte (chitarra), Saturnino (basso), Federico Poggipollini (chitarra), Pier Foschi (batteria) e Fabrizio Barbacci (chitarra).

La canzone diventò il brano più venduto del 1999 con oltre 500.000 copie vendute ed ora, a 25 anni dall’uscita, torna in vendita per sostenere nuovamente EMERGENCY.

Il mio nome è mai più. la nuova versione

Il mio nome è mai più sarà disponibile in CD singolo (vinyl CD) e, per la prima volta, in vinile arancione trasparente in edizione limitata e numerata con Warner Music Italy dal 6 settembre.

Al suo interno, come nella versione originale, saranno presenti il brano, la versione strumentale e, come novità, un nuovo adattamento del 2024 prodotto da Federico Nardelli e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola e dallo stesso Nardelli, suonato da Nardelli (batteria, basso, chitarre e tastiere) e da Feyzi Brera (violino e viola).

Anche tutti i proventi delle vendite del disco, come avvenne nel 1999, verranno devoluti a Emergency e destinati alla realizzazione di vari progetti umanitari. All’interno sono presenti tutte le istruzioni per poter sostenere le attività di questa preziosa organizzazione.