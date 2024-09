Tommaso Cesana in “Nero” canta la passione di un giovane amore

Tommaso Cesana torna con il nuovo singolo Nero, sulle piattaforme digitali dal 30 agosto e in rotazione radiofonica dal 6 settembre 2024. Al centro della canzone c’è il racconto di una storia ai suoi inizi.

Il cantante ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi 21, nella squadra di Lorella Cuccarini. Durante il talent show ha pubblicato i due inediti Solo per Paura e Catene. Dopo quell’esperienza, ha continuato a scrivere canzoni: nell’estate 2022 ha lanciato Dimenticarmi di te; e l’anno successivo, Semaforo rosso.

Adesso, Tommaso Cesana dà inizio ad un nuovo capitolo del suo percorso musicale con il brano Nero. La canzone è stata scritta di getto qualche mese fa in Irlanda. L’ispirazione trae spunto da una storia appena nata. Il brano racconta i sentimenti, le sensazioni e i desideri che caratterizzano le fasi iniziali di quella storia.

Il testo si basa su immagini e metafore che esprimono con immediatezza l’entusiasmo di un giovane amore. Così, l’ambiente circostante, il sole e la pioggia fanno da cornice alla storia, che si allontana sempre di più dal nero che viene raccontato nella canzone.

Il progetto è seguito dal’A&R Massimo Guidi per la Label M&M-D&G Music.

Tommaso Cesana, il testo di “Nero”

Mi manca parlare con te

Fumare con te

Stare svegli fino alle 3

Un po’ come se

Fosse questa l’ultima notte sola con me

Abbracciarsi forte finché sei parte di me

Ho imparato a stare bene solo dopo anni

Poi sei arrivata ed hai azzerato tutte le mie armi

Un paradosso questa storia

Che più ti manco più mi spingi via lontano da te

E piove sempre col sereno

Sei la mia melodia non te lo nego

Quell’unica canzone che sappiamo io non scriverò

Il solе che ti bagna gli occhi coi suoi raggi poi

Dici che vedo tutto nеro

Ma nel buio brillo di luce vera

Facciamoci la guerra ma sappiamo come finirà

Vestiti a terra fino all’alba, è l’anima che parla

E parlavamo della vita noi che della vita non sappiamo un cazzo

Forza di legge dentro di me un po’ come un contratto

Che solo tu mi leggi dentro

A bassa voce mentre scendi ogni girone del mio inferno

Ti ho pure regalato ieri i miei occhiali da sole

Per vedermi diverso, per vedermi migliore

Un paradosso la mia storia

Ti trovo sempre dentro i titoli di coda

E piove sempre col sereno

Sei la mia melodia non te lo nego

Quell’unica canzone che sappiamo io non scriverò

Il solе che ti bagna gli occhi coi suoi raggi poi

Dici che vedo tutto nеro

Ma nel buio brillo di luce vera

Facciamoci la guerra ma sappiamo come finirà

Vestiti a terra fino all’alba, è l’anima che parla

Affoghiamo come gocce quando piove

Aeroplani un po’ troppo vicini al sole

Cielo grigio mare blu un po’ come i tuoi occhi a dicembre quando il caldo non c’è più

Io poi sbaglio, sbaglio poi rimpiango, ma se ti faccio male dentro di me è guerra come fosse Sparta

Guance rosse moulin rouge , facciamo invidia al cielo coi suoi tramonti lassù

E piove sempre col sereno

Sei la mia melodia non te lo nego

Quell’unica canzone che sappiamo io non scriverò

Il solе che ti bagna gli occhi coi suoi raggi poi

Dici che vedo tutto nеro

Ma nel buio brillo di luce vera

Facciamoci la guerra ma sappiamo come finirà

Vestiti a terra fino all’alba, è l’anima che parla