A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria sono stati rinviati al prossimo anno i concerti di Elodie originariamente previsti il 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano e il 3 ottobre al Teatro Centrale di Roma. Inoltre, vista la forte richiesta, la data di Milano… raddoppia!

Elodie durante l’estate è stata protagonista di un breve e intenso tour in suggestive location, nel quale ha potuto confrontarsi con il pubblico (Qui il racconto del concerto in Valle D’Aosta all’ombra del Monte Rosa).

Nelle scorse settimane, invece, dopo aver conquistato il disco d’oro per l’album This Is Elodie, l’artista è stata tra le protagoniste del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia insieme al compagno Marracash.

Quale sarà il nuovo singolo? Dopo un’estate vissuta da protagonista con i brani Guaranà e Ciclone c’è molta attesa. Ancora non è noto se sarà proposto alle radio un inedito o un pezzo contenuto nell’album uscito in occasione del Festival di Sanremo.

THIS IS ELODIE TOUR 2021

Queste le nuove date del tour organizzato da Vivo Concerti.

Mercoledì 14 aprile 2021 – MILANO @ Santeria Toscana 31 SOLD OUT

Giovedì 15 aprile 2021 – MILANO @ Santeria Toscana 31 NUOVA DATA

Sabato 17 aprile 2021 – ROMA @ Teatro Centrale

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

