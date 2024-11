Dopo yungest Moonstar torna finalmente ThaSup. Fuori a dicembre il terzo album

thasup è finalmente pronto a tornare sul mercato e a conquistare tutti, ancora una volta, con il suo nuovo album, in uscita a quattro mesi e mezzo di distanza dal progetto del suo alias, yungest Moonstar, sFaCioLaTe miXTaPe.

Davide Mattei (vero nome di thasup) ha affrontato un anno molto difficile, trascorrendo gran parte del tempo in ospedale a causa di diversi problemi di salute, che sembrano però essere definitivamente superati.

L’annuncio del terzo album è arrivato tramite una storia su Instagram, dove è stato pubblicato il link per il preorder. Al momento non ci sono né un titolo né una cover, ma solo la data di uscita, 13 dicembre 2024, e le versioni disponibili del progetto in uscita per Epic Records/Sony Music.

In realtà un indizio sul disco c’è ed il numero 8 che nelle ultime immagini postate dall’artista è una costante.

Thasup nuovo album

La strategia di pubblicare alla fine dell’anno non è una novità per lui. Già nel 2019 aveva lanciato il suo album d’esordio, 23 6451 (Le Basi), a metà novembre, riuscendo a posizionarsi tra gli album più venduti sia di quell’anno sia, soprattutto, dell’anno successivo.

Questa volta, con così poco margine temporale, sarà difficile rientrare nella classifica dei dischi più venduti del 2024, a meno di dati di vendita clamorosi. Ma mai dire mai: stiamo pur sempre parlando di un top player indiscusso come thasup.

Questo nuovo progetto in studio arriva a due anni di distanza da c@r@++ere s?ec!@le, l’album che ha consacrato definitivamente il suo nome tra le stelle più luminose del panorama musicale contemporaneo.

Nel frattempo, thasup ha collaborato con diversi artisti nei loro rispettivi album. Tra i brani più significativi: ABC con Anna e Tony Boy, incluso in Vera Baddie, e 3uphon, contenuto nel disco di Sfera Ebbasta, XDVR2.

sFaCioLaTe miXTaPe è stato un progetto nato quasi per caso, un insieme di idee pubblicate senza troppe pretese. Nonostante ciò, è riuscito a conquistare immediatamente il podio della classifica FIMI, grazie alla forza dello streaming.

Ciò che Davide Mattei tocca sembra trasformarsi in oro. Chissà se anche questo nuovo lavoro seguirà la stessa sorte. Non resta che aspettare metà dicembre per scoprirlo.

Il terzo disco di thasup uscirà in digitale oltre che in versione cd e in vinile (entrambe le versioni sono disponibili anche autografate sul Sony Store).