Tensioni ad Amici: Rudy Zerbi non vuole Piccolo G al serale. Il ragazzo si confronta privatamente con Maria De Filippi

Dopo le critiche sull’atteggiamento di Cricca (vedi qui) e su come Rudy Zerbi sta gestendo le convocazioni dei cantanti, ad un passo dall’ultima puntata del pomeridiano di Amici, nel daytime di oggi è stato mostrata la richiesta di Piccolo G, allievo della squadra di Zerbi, di poter parlare con Maria De Filippi.

Specifichiamo che il dialogo è avvenuto nelle scorse settimane essendo le puntata in onda in questi giorni precedenti a quella che andrà in onda domenica 12 marzo (registrata il 3 marzo scorso). Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo ad un passo dal serale.

A inizio puntata si vede Piccolo G convocato da Zerbi in saletta:

“Come sai la produzione ha fissato un numero di posti per il serale questo accade perché i miei colleghi purtroppo non si prendono la responsabilità di fare delle scelte che avrebbero dovuto fare.

Io ti dico onestamente che non ho piena fiducia nelle tue possibilità e quindi io non mi sento di portarti al serale. E in tutta sincerità ti dico anche che se i miei colleghi la pensano diversamente da me possano portarti loro al serale.”

Dopo queste parole, a cui il ragazzo risponde con uno sconfortato “Va bene“, la voce di Maria De Filippi entra nella scuola e chiede a Piccolo G di fermarsi. Ne segue una conversazione di 15 minuti che rimane però privata e non viene quindi mandata in onda.

A questo punto Rudy Zerbi convoca nuovamente il cantautore:

Io so che quello che ti sei appena detto con Maria non andrà mai in onda ma io non posso negare di averlo ascoltato e averlo sentito e sentendolo ho visto finalmente una parte di te che non avevo mai visto, che ho sempre sperato ci fosse, ma che tu non riesci a tirare fuori. E quella parte è una parte vera, onesta e che mi piace molto.

E se tu mi prometti che anche nella musica, anche nel cantare, anche nell’affrontare le canzoni qui dentro, lo farai con quel atteggiamento io ti dico che se lo vuoi sono pronto ad affrontare il serale insieme a te.”

I due alla fine si riappaccificano e ripartono con un nuovo entusiasmo.