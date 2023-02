Tananai annuncia il tour e a Sanremo “Vorrebbe cantare come Biagio ” e proprio con Antonacci canterà!

Tananai Tour 2023 ma non solo… anche una sorpresa inaspettata. Per il duetto del venerdì nella serata delle cover il giovane artista ha scelto di interpretare con Don Joe al suo fianco Vorrei cantare come Biagio, primo successo di Simone Cristicchi. Oggi arriva l’annuncio a sorpresa che il brano lo canterà proprio insieme a Biagio Antonacci.

Nella giornata del 3 febbraio Tananai ha annunciato il completo spostamento dei suoi live, precedentemente programma nei club, nei palazzetti. Alle date si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei principali festival italiani.

Il TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT, prodotto da Friends and Partners, ha raggiunto il sold out complessivo ed è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti. Dopo Milano, Roma e Napoli, infatti, anche gli appuntamenti di Firenze e Padova hanno raggiunto il tutto esaurito e cambiano venue, nelle stesse date precedentemente annunciate.

Andiamo quindi a vedere il calendario aggiornato ricordando che i biglietti precedentemente acquistati restano valido per le nuove venue.

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena

TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 – Pescara – Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Sanremo 2023 Tananai con Biagio Antonacci

Come dicevamo in apertura di questo articolo Tananai ha annunciato che insieme a lui e a Don Joe venerdì ci sarà anche Biagio Antonacci per cantare il brano ironico che Simone Cristicchi gli dedicò quasi vent’anni fa, nel 2005.

Queste le parole postate sui social insieme a dei divertenti fotomontaggi:

“SONO FELICISSIMO DI ANNUNCIARVI CHE VENERDÌ SUL PALCO DI @sanremorai INSIEME A ME E @therealdonjoe CI SARÀ ANCHE IL MIO MITO Biagio Antonacci 🙏🏼

Sanremo arriviamo “

Tra l’altro tra gli autori di Tango, il brano con cui Tananai è in gara a Sanremo 2023, vede tra gli autori il figlio di Biagio, Paolo Antonacci.