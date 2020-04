Talent show: 10 inediti che sono passati inosservati o quasi...

Per molti giovani artisti partecipare a un Talent show significa realizzare un sogno, questo perché attraverso il talent i concorrenti più meritevoli riescono a crearsi una fan base e a ottenere un contratto discografico.

Per l’artista il momento più cruciale durante la trasmissione è quando deve presentare i propri inediti, poiché è tramite la pubblicazione delle canzoni che entra definitivamente nel mercato musicale e comunica al grande pubblico la sua identità artistica.

Talent show… gli inediti

Se siete degli abituali telespettatori di Talent show sicuramente non avrete dimenticato quando a X-Factor nel 2009 Giusy Ferreri con Non Ti Scordar Di Me, pur non vincendo il programma, ottenne un successo di tale dimensione da lanciare definitivamente la carriera dell’artista.

Stessa sorte l’anno dopo per Noemi che con l’inedito Briciole si fece sempre più spazio tra le classifiche di radio e di vendita, nonostante la cantante non arrivò nemmeno in semifinale.

Anche ad Amici gli inediti hanno sempre avuto un ruolo determinante anche di più che negli altri talent, infatti nel programma della De Filippi i cantanti hanno sempre avuto la possibilità di cantare gli inediti fin dalle prime puntate e anche più di uno ciascuno per concorrente.

Uno dei momenti rimasti nella storia del programma è quando Alessandra Amoroso cantò per la prima volta in studio Immobile che rimane ancora oggi uno dei pezzi più amati del suo repertorio.

L’inedito quindi compone una parte decisiva per il successo dell’artista durante il programma e il post talent, e in questi anni di Talent show, ne abbiamo ascoltati talmente tanti che sicuramente oltre a una Immobile o una Non ti scordar mai di me potrebbe esserci sfuggito qualcosa che magari per tanti diversi motivi non è riuscito a ottenere l’attenzione che meritava.

Quelli che ci ricordiamo sono quelli degli artisti che hanno vinto, che sono arrivati in finale o che comunque ne sono usciti come vincitori morali, ma fra tutti gli altri cosa c’era?

Tanta tantissima musica, a volte anche firmata da artisti importanti, a volte firmata dai concorrenti stessi o da giovani autori che solo oggi si sono affermati.

Per questo motivo abbiamo realizzato una lista di 10 canzoni di inediti presentati nei talent show che sono passati ingiustamente inosservati.

Nei prossimi giorni arriverà un secondo articolo in cui prenderemo in considerazione brani di artisti dei Talent che avrebbero meritato maggior attenzione ma che non sono stati presentati all’interno di un programma tv.

Leggete, ascoltate e poi diteci nei commenti quali sono i vostri inediti di ex talent che ascoltate ancora e vi sono rimasti nel cuore anche se poi il brano o l’artista in questione non ha avuto il successo sperato.

N.B. non sono stati presi in considerazioni gli inediti che sono stati certificati disco d’oro o di platino.

