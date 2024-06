Svelata tracklist e featuring di “Vera Baddie”, il primo album di Anna

Vera Baddie è il titolo del primo album ufficiale di Anna, l’artista donna più ascoltata in Italia al momento, un progetto ricco di featuring nella tracklist che segue l’EP d’esordio del 2022, Lista 47, già certificato con il disco d’oro.

I numeri di Anna Pepe, in arte Anna, nell’era dello streaming parlano chiaro: 22 dischi di platino, 7 dischi d’oro, 1 miliardo e mezzo di stream totali, artista donna più ascoltata in Italia al momento che, con il nuovo singolo intitolato 30°C è prima su Spotify Italia, su TikTok Italia e nelle tendenze musica di YouTube e ha già conquistato il disco d’oro.

Fuori per Emi Record/Universal Music il 28 giugno prossimo, in digitale e in formato fisico, Vera Baddie è stato scritto tra Milano, Miami e Los Angeles.

Al suo interno 18 tracce che spaziano in sonorità urban d’Oltroceano, trap, rap, pop, Afrobeats e Hyperpop e un linguaggio che mescola termini americani e la lingua italiana.

“Lavoro su questo album da un po’ di tempo. Racchiude tutti i brani che ho creato nell’ultimo periodo. Parlo di molti temi, come l’adolescenza, i problemi delle giovani ragazze, il sentirsi sicuri di sè. Sono molto orgogliosa perché mi rappresenta appieno e spero che tante ragazze si possano rispecchiare nei pezzi di questo album” – racconta ANNA.

