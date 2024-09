Studio54network, si chiude l’edizione del 2024 di Studio54Live con numerosi ospiti

Venerdì 27 settembre ci sarà l’ultima serata dello Studio54Live, il festival della radio Studio54Network che, negli ultimi venticinque anni, è riuscita a portare nel Sud Italia numerosi artisti della sua programmazione radiofonica.

Per questa terza ed ultima serata, sarà Catanzaro ad ospitare la festa, precisamente nel Campus Universitario Magna Graecia.

STUDIO54NETWORK, L’ULTIMA SERATA DELLO STUDIO54LIVE DA CATANZARO

Studio54Live sarà una grande festa che, come detto all’inizio, compie venticinque anni. L’evento, inoltre, si terrà nel campus universitario in occasione della Notte dei Ricercatori e della Ricerca 2024 che, per quest’anno, ha come focus il rafforzamento del rapporto tra la scienza e la società.

Studio54Network ha già confermato tanti nomi per la serata finale di Studio54Live, tra cui Aka7even, Martina, Datura, Niveo, Albe, Carboidrati e tanti altri che verranno annunciati nelle prossime ore dalla radio stessa.

STUDIO54NETWORK E STUDIO54LIVE, LA STORIA

Per chi non la conoscesse, Studio54Live è la festa con la quale, dal 2000 ad oggi, Studio54Network porta i protagonisti della sua programmazione in molte piazze del Sud Italia. Da ormai 25 anni – con l’eccezione del 2020 e 2021 a causa della pandemia – non si sono mai fermati.

Le tappe di quest’anno sono state molteplici: sono partiti il primo maggio da Reggio Calabria, per passare al 16 agosto a Melicucco (RC) in occasione della festa di San Rocco e chiuderanno il prossimo 27 settembre a Catanzaro.

Durante questa stagione del 2024, sono stati numerosi gli ospiti, tra cui Aka7even, Orietta Berti, Maninni, Sarah Toscano, Niveo, Iva Zanicchi, Il Cile, Comete, Martina, Albe e tanti altri.

In questi 25 anni, inoltre, si sono alternati tanti altri nomi importanti come, ad esempio, Fabrizio Moro, Emis Killa, Clementino, Ivana Spagna, Syria e i Negramaro.

Per chi, invece, non conoscesse questa realtà, Studio54Network è una web radio che dal 1985 accompagna a circa 140.000 ascoltatori giornalieri e più di 480.000 settimanali e la prima denominazione ufficiale è stata Radio DJ Club Studio54. Ha come base il Sud Italia e serve ben dieci province, anche se è comunque possibile ascoltarli online o tramite app scaricabile dal proprio store.