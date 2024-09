Niveo: “Per combattere gli strascichi del bullismo dovrò scegliere me stesso, nonostante tutto”

Niveo, Nonostante Te: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 6 settembre, Nonostante Te (ADA / Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Niveo.

Prodotto da heysimo, il brano – che sarà accompagnato anche da un videoclip, in uscita sul canale YouTube dell’artista dopo un’anteprima su Askanews – è orientato al futuro e vede il giovane cantautore mettersi a nudo dopo aver compreso che, per lasciarsi alle spalle le ferite e la sensazione di disagio che si prove in alcune situazioni con altre persone, bisogna imparare a scegliere sempre se stessi.

NIVEO, “NONOSTANTE TE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Di seguito riportiamo un piccolo estratto di una lettera, disponibile in versione integrale su Vanity Fair al seguente link, in cui Niveo si racconta a cuore aperto tra solitudine e bullismo, rivolgendosi a coloro che stanno ancora combattendo la propria battaglia contro il bullismo e ricordando loro l’importanza di chiedere aiuto.

“Chi subisce bullismo spesso ne parla quando tutto è ormai un lontano ricordo. Io ho scelto di condividere con voi le mie ferite, pur essendo queste ancora aperte e vive. Paura, senso di umiliazione e vergogna ci impediscono di chiedere aiuto e assecondano quella sensazione di forza che fa sentire invincibile chi sta dall’altra parte. In adolescenza, l’eccessiva sensibilità mi ha probabilmente reso l’individuo perfetto da bullizzare. Crescendo ho preso consapevolezza della cattiveria che ci gravita attorno e di quella che ho subito, ma solo recentemente ho guadagnato la lucidità che mi fa dire oggi che nessuno si dovrebbe mai sentire offeso da certe parole. Ad oggi Marco si porta dietro un senso di inadeguatezza costante, fatica a trovarsi pienamente a suo agio quando si relaziona con i suoi coetanei, vive con la perenne sensazione che qualcuno si possa prendere gioco di lui da un momento all’altro e sa benissimo che, per combattere gli strascichi del bullismo subito, dovrà scegliere se stesso sopra tutti. A volte non è facile, ma lo diventerà. Nonostante tutto“.

Per il nuovo singolo e per la sua profonda e dolorosa storia di bullismo, Niveo ha ottenuto il patrocinio gratuito da parte del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, con il quale probabilmente inizierà presto una collaborazione.

Bulli Stop aiuta le vittime di bullismo e di cyberbullismo e, per chiunque ne avesse bisogno, è facilmente contattabile al seguente indirizzo e-mail info@bullistop.com oppure visitando il sito www.bullistop.com.

NIVEO, “NONOSTANTE TE”: TESTO DEL BRANO

Testo: Marco Fasano, Massimiliano Longo

Musica: Marco Fasano, Francesco Perrelli, Daniele Morganti, Matteo Di Nunzio

Io ero un ragazzo unico

Che si sentiva un errore

Non un ragazzo qualunque

Che si sentiva un eroe

Mi fissavo con i dettagli degli altri

Per non guardare i miei capelli bianchi e gli occhi stanchi

Non mi basta più cantare sottovoce

Senza dare un peso alle parole

Ho scritto dei miei graffi su un diario

Canzoni troppo pesanti per la radio

E anche se ho due ali montate al contrario

Non mi sento strano

Nonostante tutte quelle notti perse

Incastrato tra i giudizi della gente

Voglio rimanere solo a braccia aperte

Dove il buio non mi prende

Nonostante tutte le note stonate

Quelle che non mi hai lasciato mai cantare

Voglio spegnere il silenzio e immaginare

Che nonostante te, nonostante te scelgo me stesso

Siamo sotto la stessa nuvola se piove

Confusi ma felici come un girasole

Ma impara a guardarti

Prima di rinchiuderti

In un paio di occhi

Ho scritto dei miei graffi su un diario

Canzoni troppo pesanti per la radio

E anche se ho due ali montate al contrario

Non mi sento strano

Nonostante tutte quelle notti perse

Incastrato tra i giudizi della gente

Voglio rimanere solo a braccia aperte

Dove il buio non mi prende

Nonostante tutte le note stonate

Quelle che non mi hai lasciato mai cantare

Voglio spegnere il silenzio e immaginare

Che nonostante te, nonostante te scelgo me stesso

Nonostante i messaggi scritti male

Le promesse e i tatuaggi da rifare

Nonostante io non sia così speciale

Scelgo me stesso

Nonostante tutte quelle notti perse

Incastrato tra i giudizi della gente

Voglio rimanere solo a braccia aperte

Dove il buio non mi prende

Nonostante tutte le note stonate

Quelle che non mi hai lasciato mai cantare

Voglio spegnere il silenzio e immaginare

Che nonostante te, nonostante te scelgo me stesso

(Nonostante tu non sia così speciale, no no

Le tue parole fanno male

E nonostante te, Nonostante te

Scelgo me stesso)

Foto di copertina a cura di Emiliano Cabona