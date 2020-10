Stefano Sala: parole di fuoco contro l’esclusione da Sanremo Giovani

Gli appassionati di gossip e televisione conoscono molto bene il nome di Stefano Sala, attore, modello e cantante che in questi giorni ha alzato la voce. Il motivo è l’esclusione dai 61 che proprio in queste ore si stanno esibendo davanti alla Commissione Rai per accedere ad Ama Sanremo, il programma che decreterà 10 nomi che si giocheranno l’accesso al Festival tramite Sanremo Giovani.

Stefano Sala è stato ospite a Casa Chi, il programma social che in questo periodo si sta concentrando sul Grande Fratello VIP, reality che l’artista conosce bene avendo partecipato alla terza edizione. Queste le sue dichiarazioni.

“Avevo presentato un brano che era piaciuto molto e poi sono stato escluso, avrei preferito che mi avessero detto che la canzone faceva schifo!”

Sarà che Stefano Sala è rimasto deluso dopo la scelta di ammettere alle selezioni Francesco Monte? I due hanno condiviso l’esperienza all’interno della Casa di Cinecittà. Tra l’altro Stefano aveva già tentato di entrare nel cast di Sanremo, accedendo ai 60, lo scorso anno.

STEFANO SALA

L’attore e modello già durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP aveva sfoggiato il proprio amore per la musica. Diventò virale un suo video in cui cantava un brano degli AC/DC.

“La Sostanza degli ambiziosi è l’ombra di un sogno.

Un sogno non è che un’ombra.

Davvero e l’ambizione la ritengo di natura così aerea e leggera da essere soltanto l’ombra di un’ombra.”

Questo il messaggio postato sui social da Stefano Sala qualche giorno fa che non nasconde la sua determinazione.