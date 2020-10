Il connubio tra sport e musica è da sempre imprescindibile. Sono molti i musicisti che hanno tratto ispirazione per i propri brani dalle storie epiche dei personaggi dello sport, così come sono molti gli sportivi che hanno dimostrato in più occasioni di amare la musica.

Per esempio una delle canzoni più belle di Paolo Conte è dedicata al mito di Gino Bartali, ma anche più recentemente artisti hanno utilizzato personaggi del mondo dello sport come metafore. Per esempio l’ultimo singolo dei Thegiornalisti si intitolava Maradona Y Pelè, mentre nel 2018 Alessio Bernabei ha cantato Messi e Ronaldo.

Anche gli sportivi hanno da sempre una passione per la musica e il canto. Indimenticabile il duetto televisivo tra Fausto Coppi e Gino Bartali al Musichiere nel 1959, ma anche l’esibizione del campione di motociclismo Marco Lucchinelli che ebbe luogo addirittura al Festival di Sanremo 1982 in veste di super ospite con la sua “hit” Stella Fortuna.

Il grande Marco Pantani nel 1996 presentò la canzone Pibe de Oro, scritta da Fabio Anastasi ed Elisabetta Mondini, alle selezioni del Festival, ma non fu scelto.

SPORT E MUSICA – LO SCI ALPINO

Lo sci alpino ha un particolare rapporto con la musica. Nel 1987 fu addirittura interrotto il Festival di Sanremo per permettere al pubblico italiano di assistere alla trionfale discesa di Alberto Tomba sulle nevi canadesi di Calgary, che gli valse una preziosa medaglia d’oro olimpica.

Il pluricampione altoatesino Dominik Paris è da anni il cantante della band metal Rise Of Voltage, che ha anche pubblicato un album intitolato Time. L’atleta, che rientrerà questa stagione dopo un brutto infortunio, ha più volte dichiarato di ascoltare musica anche prima delle gare, in particolare… i Pantera!

L’OPENING DI SOELDEN

La Coppa del Mondo di sci 2020-21 si è aperta questo weekend con 2 gare di slalom gigante. Chi vi scrive è un appassionato di sci alpino e anche quest’anno ha deciso di seguire i suoi beniamini nella trasferta austriaca, ponendo anche qualche domanda musicale.

La prima gara della stagione è stata un vero e proprio trionfo azzurro! Prima Marta Bassino, seconda Federica Brignone e sesta Sofia Goggia. Le tre ragazze dal punto di vista musicale hanno le idee molto chiare.

La ventiquattrenne polivalente cuneese, alla sua seconda vittoria in Coppa del Mondo, ha dichiarato di essere una super fan di Ultimo.

“La sua nuova canzone 22 settembre è stupenda, ma mi piacciono tutti i suoi brani. Durante l’inverno lo ascolto a rotazione continua! Dovevo andare a vederlo a Torino quest’estate, ma non è stato possibile! Spero di poterlo conoscere! Sarebbe un sogno!”

Ci uniamo a questo desiderio e speriamo possa presto realizzarlo, anche perché Marta ha dimostrato di non essere più, parafrasando il cantautore di San Basilio, una rondine al guinzaglio, ma un’atleta completa che ha davvero spiccato il volo.

Federica Brignone, detentrice della Coppa del Mondo assoluta, durante il lockdown e l’estate si è anche esercitata con la chitarra.

“Una canzone? Non saprei! Durante l’estate ho ascoltato molto Tracy Chapman anche perché mi piace molto la chitarra acustica e durante il lockdown ho anche provato a suonarla, anche se ora ho un po’ mollato…”

Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera in carica, è una guerriera nata. In questa stagione punterà a una coppa di specialità, ma anche a un oro mondiale. Perché scegliere?

“Una Coppa o un oro? Due anni fa non ho dovuto scegliere! Ho vinto la Coppa di discesa libera e la medaglia d’oro olimpica! Una canzone? Non ho dubbi! Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini!”

Idee chiare, così come quelle del veterano Manfred Moelgg che a 38 anni rientra a Solden.

“La mia musica preferita? Un buon rock’n’roll non fa mai male!”

E così sia!

Buona stagione 2020-21 a tutti e… come dico quando chiudo le interviste su All Music Italia… buona musica!

Credit Foto: Fisi | Pentaphoto | M. Trovati