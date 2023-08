SONDAGGIO: vota la canzone dell’estate 2023. Risultati degli ottavi e al via i quarti di finale

Sondaggio: volta la canzone dell’estate 2023.

Continua il sondaggio dell’estate per scegliere la vosta canzone preferita. All’inizio di agosto vi abbiamo chiesto di votare per le sfide degli ottavi di finale e il risultato è stato, in alcuni casi, sorprendente con delle eliminiazioni clamorose. LEGGI QUI

Avete votato in tantissimi! Abbiamo ricevuto quasi 70 mila voti!

Come vi avevamo anticipato, il sondaggio sta seguendo un tabellone sportivo, quindi il vincitore della prima sfida, si scontrerà con quello della seconda e così via.

Siete pronti a scoprire i risultati?

