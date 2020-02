E’ stato annunciato un doppio appuntamento che farà felici tutti gli appassionati della musica dance anni ’90. Si svolgerà, infatti, a Milano e Roma So ‘90s Festival che vedrà protagonisti alcuni degli artisti simbolo della cultura musicale del decennio che ha chiuso lo scorso millennio.

Per il momento è stata confermata la presenza degli Aqua, degli Eiffel 65 e dei Vengaboys, ma non sono escluse sorprese e altri ospiti che verranno annunciati successivamente.

Gli Aqua hanno conquistato il pubblico nel 1997 grazie al fortunato album Aquarium, che diventò un successo internazionale grazie ai singoli Barbie Girl, Doctor Jones, My Oh My e Turn Back Time.

Furono anche ospiti al Festival di Sanremo del 1998 e nel 2000, anno in cui presentarono il singolo Cartoon Heroes. La band danese, dopo un periodo di pausa, sono tornati in studio nel 2009 e dopo un greatest hits, nel 2011 hanno pubblicato l’album Megalomania, caratterizzato da sonorità elettro-pop più moderne.

I Vengaboys sono, invece, di origine olandese e la loro carriera si è sviluppata durante le feste di spiaggia a Ibiza. I singoli di maggiore successo sono Up & Down, brano pubblicato nel marzo del 1997, We Like To Party!, Boom Boom Boom Boom, We’re Going to Ibiza!, Shalala lala e Kiss (When the Sun don’t shine).

Gli Eiffel 65 sono una delle band simbolo della musica dance italiana. Il singolo di debutto Blue (Da Ba Dee) li ha consacrati star internazionali. Nel 2003 hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano Quelli che non hanno età. Tuttora si esibiscono in tutto il mondo e ogni volta che fanno tappa nel nostro paese il successo è assicurato (Qui una nostra videointervista a Gabry Ponte che nel frattempo ha sviluppato un’intensa carriera solista e che recentemente ha prodotto il singolo Courmayeur di Dj Matrix).

SO ‘90S FESTIVAL – GLI APPUNTAMENTI

So ‘90s Festival è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. I biglietti già sono disponibili.

Giovedì 2 Luglio 2020

Milano @ Ippodromo Snai San Siro

Venerdì 3 Luglio 2020

Roma @ Ippodromo Delle Capannelle

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI