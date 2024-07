Simba La Rue ci porta con spensieratezza a Rio de Janeiro nel nuovo singolo “COPACABANA”

Simba La Rue è tornato con un nuovo singolo dal titolo COPACABANA (NPT / Warner Music Italy), uscito lo scorso venerdì 19 luglio su tutte le piattaforme. Il singolo arriva dopo l’uscita di un altro brano pubblicato a maggio, Triste.

SIMBA LA RUE, “COPACABANA”

COPACABANA è prodotta da FT Kings, capace di giocare con diverse sonorità ricche di contaminazioni. Il titolo, inoltre, richiama uno dei quartieri più conosciuti di Rio de Janeiro, richiamando luoghi lontani dove, con spensieratezza, la mente riesce a rifugiarsi e mettere in pausa la vita quotidiana.

Come altri singolo pubblicati recentemente, Simba La Rue in COPACABANA racconta la vita di tutti i giorni in modo dettagliato e preciso, riportando episodi e momenti passati che l’artista ha vissuto e dopo i quali ha deciso di svoltare al meglio il proprio futuro.

Con questo singolo, il rapper torna a cantare solista dopo aver collaborato nei mesi scorsi con Niky Savage in Tekken, con Emis Killa in Butterfly, come featuring di Vale Lambo in X-ADV e nell’ultimo album di Baby Gang, L’angelo del male, in Assistente sociale.

Con il suo stile crudo e realistico, Simba La Rue negli ultimi anni è riuscito a costruirsi un immaginario sempre più forte all’interno del nuovo panorama rap italiano, alla ricerca del riscatto personale soprattutto attraverso la musica.