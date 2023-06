Oggi funerali di Stato a Milano per Silvio Berlusconi. Ecco gli artisti italiani che hanno voluto salutarlo con un messaggio social

Oggi alle 15 nel Duomo di Milano si svolgeranno i funerali di Silvio Berlusconi, funerali di stato e una giornata di lutto nazionale, è la prima volta per un ex premier, che hanno attirato non poche critiche. Nel frattempo in questi giorni alcuni artisti hanno voluto salutare a mezzo social l’imprenditore scomparso attirando spesso commenti molto duri da parte del pubblico.

Ci sono stati anche alcuni che lo hanno criticato duramente, come il rapper Gemitaiz, vedi questo nostro articolo.

Del resto il politico, tra luci ed ombre del suo percorso umano e lavorativo, è e resterà un personaggio divisivo. Anche per questo Rosy Bindi ha storto il naso di fronte al lutto nazionale: “I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano, ma il lutto nazionale per una persona divisiva com’è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna”

Ma quali sono gli artisti, tra i cantanti italiani, che hanno voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi pur essendo coscienti di attirare critiche da una fetta molto cospicua di pubblico?

