Silvia: la libertà di un amore senza freni nel singolo “Complicazioni”

Silvia Complicazioni è il nuovo singolo della giovane artista che nel 2019 ha partecipato all’ EGP Song Festival contest organizzato dall’etichetta discografica catanese EGP Production (Qui l’articolo sulla serata finale e Qui e Qui le nostre interviste realizzate).

Complicazioni è un brano musicalmente intenso, ma allo stesso tempo sobrio e semplice, in cui viene rappresentato l’amore e la libertà che ne è causa e conseguenza. Un sentimento libero da ogni vincolo ben rappresentato dall’autore Vincenzo Zocco.

Silvia interpreta il brano con il giusto pathos, dimostrando una certa padronanza della scena.

SILVIA COMPLICAZIONI – IL TESTO

Tu che sei spiaggia libera

Nei sentimenti miei ancora favola

Tu che nei giorni accendi il sole

In quei sogni miei ancora nuvola

Prendi la valigia e scappiamo via da qui

Apri le braccia Zagabria o Dublino

Viaggiatori poi con il cuore noi non avremo più complicazioni

Apri le braccia Varsavia o Stoccolma

Turisti io e te voleremo poi senza più complicazioni

lo per te sarò i tuoi occhi

In tutti i giorni miei anima libera

Prendi la valigia e scappiamo via da qui

Apri le braccia Zagabria o Dublino

Viaggiatori poi con il cuore noi non avremo più complicazioni

Apri le braccia Varsavia o Stoccolma

Turisti io e te voleremo poi senza più complicazioni

Apri le braccia Lubiana o Belgrado

Viaggiatori poi con il cuore noi non avremo più complicazioni

Apri le braccia Varsavia o Stoccolma

Turisti io e te voleremo poi senza più complicazioni

lo con te volo sopra il mondo

Non pensarci più e vieni via con me