SCF garantisce ripartizioni ai titolari dei diritti d’autore per 6 milioni di euro

COVID-19 a mezzo comunicato stampa la SCF, società di gestione dei diritti musicali, fa sapere che garantirà ripartizioni ai titolari dei diritti per 6 milioni di euro.

Qui a seguito il comunicato stampa.

Milano, 31 Marzo 2020 – SCF, la principale società di gestione collettiva dei diritti musicali per le case discografiche, pur nella complessa situazione generatasi nell’ultimo mese, ha liquidato nei giorni scorsi importanti cifre per diritti connessi e copia privata incassati negli ultimi mesi e approvato la ripartizione ai titolari dei diritti, case discografiche e collecting degli artisti di 6 milioni di euro, incassati fino a febbraio 2020.

La distribuzione dei diritti maturati è stata garantita nei tempi previsti nonostante la complessa situazione venutasi a creare a causa del COVID-19 e dai decreti emergenziali emessi dalle autorità.

L’intera struttura è stata in grado di riorganizzarsi da un giorno all’altro in smart working garantendo tuttavia la massima operatività: una risoluzione che, in una fase complessa come questa, ha consentito alle aziende rappresentate di ricevere un’importante iniezione di liquidità.

“Ringrazio la struttura di SCF per aver risposto in maniera così efficace alla situazione di emergenza che si è creata all’improvviso” ha dichiarato il Direttore generale Mariano Fiorito. “Tutti i dipendenti della società vanno ringraziati perché si sono trovati di fronte a un’assoluta rivoluzione imprevista alla quale hanno saputo adattarsi rapidamente, garantendo la massima operatività in favore dei soci e dei mandanti dell’organismo di gestione” ha concluso Fiorito.

Considerata la grave situazione del settore musicale, con il fermo degli eventi e il rallentamento del mercato discografico, è di particolare importanza l’attività di un organismo come SCF che garantisce il flusso di diritti verso il settore.

Nei giorni scorsi SCF, con riferimento all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, aveva disposto per tutto il territorio nazionale lo slittamento del termine della Campagna associativa per gli Esercizi Commerciali al 17 Aprile, nell’ottica di venire incontro alle difficoltà di tutte le strutture che utilizzano musica. Altre iniziative sono in fase di definizione in favore degli utilizzatori in linea con i provvedimenti istituzionali.

SCF SRL è un organismo di gestione collettiva iscritto nell’elenco Agcom. Costituito nel 2000, rappresenta oltre 400 case discografiche, major e indipendenti, con lo scopo di raccogliere e successivamente ripartire i compensi, dovuti ad artisti e produttori per la diffusione in pubblico di musica registrata, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive dell’Unione europea e dalla legge sul diritto d’autore italiano.