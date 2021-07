Anteprima video: Saverio Grandi esce con “Com’è è giusto che sia”, brano” sul coraggio di lasciare andare chi non ti ama più

Saverio Grandi lancia il nuovo singolo Com’è giusto che sia con un videoclip girato a Los Angeles che oggi è in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Com’è giusto che sia è il quarto singolo lanciato nel 2021 da Saverio. Ecco come il cantautore, nonché autore di successo per tanti nomi della musica italiana, tra cui Vasco Rossi, Irene Grandi e Laura Pausini, ci racconta questa nuova canzone…

“Come è giusto che sia è un brano sulla libertà in amore, o meglio sull’amore INCONDIZIONATO. Sulla libertà di scegliere di amare chi si vuole, ma anche sulla libertà che si deve concedere a qualcuno che ti dice di non amarti più. Bisogna avere il coraggio di lasciarlo andare, anche se questo può essere doloroso. Il vero amore non ha catene e non ha padroni. Troppo spesso qualcuno se ne dimentica, e pensa che la persona amata sia di sua proprietà. L’amore per essere tale deve essere incondizionato. Il brano, pur essendo felice e apparentemente spensierato, vorrebbe far riflettere un attimo su questo tema”

Il video che accompagna Com’è giusto che sia è stato girato a Los Angeles da Alessandro AxiA Serradimigni. Protagonista del video è un cane che con la sua straordinaria recitazione riesce a trasmettere pienamente il messaggio della canzone.

Nel girato appaiono poi numerosi attori che recitano con il personaggio principale, giovani americani, che si apprestano a festeggiare il calore di una estate Hollywoodiana alle porte, tra fast food, selfie, macchine cabrio e la skyline della città degli Angeli.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme musicali da oggi, 1 luglio, mentre il video è in esclusiva sul nostro sito e, da domani, sarà visibile anche su YouTube.

Saverio Grandi com’è giusto che sia videoclip

Eccome come Saverio ci racconta la genesi di questo video…

“Ho inviato la canzone ad un giovane regista di Los Angeles, e poche ore dopo lui mi ha raccontato la storia che vedete nel video, quella di un piccolo cane che viene trovato da una ragazza pensando che sia stato abbandonato, e da lei subito amato. Fino a che, pochi giorni dopo, la ragazza che lo trova purtroppo legge un manifesto con scritto sopra che il cane ha un padrone ed è solo stato smarrito. Lei, nonostante l’affetto che già prova per l’animale decide di riportare il cane al suo padrone, COM’E’ GIUSTO CHE SIA.“

Questi i credits del video:

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro AxiA Serradimigni Diretto da : Alessandro AxiA Serradimigni

Fotografia, riprese: Alessandro AxiA Serradimigni Montaggio : Alessandro AxiA Serradimigni , Paisley Zerr Gaffer/Grip/AD : Nicola De Prato

Cast :

Paisley Zerr

Beau Dolly Bosman Douglas Poole

Ben Butler

London Jackson Joey Gentile

Manuel Giusti

Com’è giusto che sia testo

(Musica e testo di Saverio Grandi)

Hai presente l’amore, quello dei film

Dove si litiga solo per poi fare pace

Hai presente il sesso, quello dei film

In piedi contro il muro, gridando a bassa voce

Toccava a me muovere un pezzo

Hai detto “è tempo di decidere”

Mi hai mostrato il petto e hai detto “Spara,

Ma lo sai già che vorrei vivere”…

E tu eri lì in mezzo alla strada

Come una lepre accecata dai fari

Avrei potuto accelerare

Ma ho deciso di frenare

E di lasciarti attraversare

Poi ti ho osservata andare via

Sparire in mezzo alla campagna

Libera, eri libera, come è giusto che sia…

Hai presente il coraggio, quella cosa lì

Che se uno non ce l’ha non se lo può dare

Hai presente la paura di fare uno sbaglio

Lasciare la strada sicura e ricominciare

Toccava a te muovere un pezzo

Ti ho detto “è tempo di decidere”

Mi hai mostrato le ali e hai detto “Volo,

Lasciami andare o fammi vivere”…

E tu eri lì in mezzo alla strada

Come una lepre accecata dai fari

Avrei potuto accelerare

Ma ho deciso di frenare

E di lasciarti attraversare

Poi ti ho osservata andare via

Sparire in mezzo alla campagna

Libera, ora sei libera, come è giusto che sia…