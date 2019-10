Sanremo Giovani 2019. Sono stati resi noti il 22 ottobre i nomi dei 65 artisti scelti dalla Commissione musicale presieduta da Amadeus che si giocheranno i cinque posti previsti nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 per quel che concerne il cosiddetto regolamento discografico.

Gli altri due nomi, ricordiamo, verranno scelti tra gli 8 vincitori di Area Sanremo e insieme andranno ad aggiungersi alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia, già di diritto nel cast della manifestazione.

Quest’anno i nomi nomi, vuoi per partecipazione ad un Talent Show, vuoi perché il nostro sito è sempre attento ai giovani emergenti, sono diversi.

Andiamo quindi ad analizzare alcuni dei 65 artisti arrivati alla fase delle audizioni con anche qualche riflessione che, ovviamente, esula dalle canzoni che non abbiamo ascoltato.

SANREMO GIOVANI 2019: I VOLTI E LE VOCI note

Amici di Maria De Filippi

Partiamo dai ragazzi che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi che, quest’anno sono diversi. Dall’ultima edizione troviamo infatti Jefeo e dall’edizione 2017/2018 c’è Mose.

È passato da Amici, ma senza riuscire ad accedere al programma, anche “il busker più famoso d’Italia”, Federico Baroni, reduce dalla pubblicazione del suo primo album (vedi qui). Anche Yamatt tento invano l’ingresso lo scorso anno.

Arrivano invece entrambi dalla 16 edizione del talent show (2016/2017) Michele Merlo e Thomas.

Il primo nel programma usava lo pseudonimo di Mike Bird e da allora ha intrapreso, con il suo vero nome, un percorso cantautorale di tutto rispetto insieme a Universal Music Italia.

Thomas invece è un nome ben noto ai lettori del nostro sito che da sempre lo supporto. Il ragazzo ha all’attivo due dischi entrambi certificati con il disco d’oro. Un traguardo importante visto che fino ad oggi nessun cantante di Amici di Maria De Filippi non finalista aveva raggiunto certificazioni così importanti.

Certo nel suo caso stupisce la scelta di presentarlo nei giovani vista la popolarità acquisita. Ma di questo non si può certo dare la colpa alla casa discografica ma, piuttosto, alla mancanza di coraggio degli ultimi direttori artistici del Festival.

Caso Michele Bravi a parte infatti i metri di giudizio usati per scegliere i cosiddetti Big del Festival si basano su logiche che purtroppo tagliano fuori i nomi “popolari ma non abbastanza“.

Probabilmente se Thomas si fosse presentato nei big con una bella canzone non avrebbe avuto possibilità di accedere alla gara e quindi diventa inevitabile la scelta di presentarlo nei giovani.

Per quel che ci riguarda, se il pezzo è davvero valido, per rendere equilibrata la gara e per rispetto verso gli altri giovani, fossimo in Amadeus lo sceglieremmo come primo big annunciato di Sanremo 2020. Quel che è certo è che il ragazzo non dovrà pagare le colpe di un regolamento davvero poco coraggioso nella scelta nei “big” (artisti noti sarebbe meglio…).

Nel primo caso il percorso artistico del ragazzo si è evoluto negli anni staccandosi totalmente dal mondo del talent e portandolo ad essere uno degli artisti più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano, reduce tra l’altro da un duetto con Giorgia nell’album Pop Heart.

Sono passati in qualche modo da Amici di Maria De Filippi anche Ainè (decima edizione) e Icaro.

Per quel che riguarda Icaro, ovvero Antonello Carrozza, la sua partecipazione risale addirittura alla terza edizione.

Nel corso degli anni Antonello ha sviluppato la sua attività aprendo una scuola di musica, diventando autore (tra gli altri per Il Volo nel brano classificatosi al terzo posto lo scorso anno proprio a Sanremo) ha partecipato a The Voice of Italy e The Voice of Russia e ha da poco pubblicato un singolo dedicato a Mina (vedi qui).

X Factor

Arrivano entrambi dall’edizione dello scorso anno di X Factor Leo Gassman, figlio del noto attore Alessandro Gassman, e Matteo Costanzo. Quest’ultimo fu eliminato nella prima puntata dei live ed è molto noto nell’ambiente anche come Producer (ha collaborato tra gli altri con Ultimo).

The Voice of Italy

Oltre a Icaro di cui vi abbiamo parlato qui sopra viene dal talent show di Rai2, The Voice of Italy, anche Samuel Pietrasanta giovane artista che nel 2017 venne prodotto per un singolo dal suo coach, Raffaella Carrà.

Mike Baker invece ha partecipato all’ultima edizione di The Voice of Italy in una diverse veste. Il ragazzo ha infatti vinto Axa for talent, contest online collegato al programma di Raidue ed è entrato nelle grazie di Fiorello che lo ha più volte trasmesso nel suo Il Rosario della sera, programma in onda su Radio Deejay.

Ma non solo Baker è stato anche finalista nell’ultima edizione del Festival di Castrocaro.

Artisti già noti

Tra gli artisti già noti troviamo la cantautrice, nonché autrice di alcune delle più grandi hit degli ultimi anni, Federica Abbate. Federica ha vinto due anni fa il Wind Summer Festival, pubblicato un EP e, lo scorso anno, sfiorò il palco del Festival classificandosi al secondo posto in una delle puntate di Sanremo Giovani.

Anche Giulia Mutti come Federica arrivo lo scorso anno alle selezioni televisive di Sanremo Giovani (qui la videointervista).

La 16enne Shari invece è attualmente in radio con il brano Sale, nuovo singolo di Benji & Fede che la vede ospite. Tra le altre cose la giovane cantautrice ha partecipato a Tu si que vales.

Leonardo De Andreis è un talentuoso ragazzo in sedia a rotelle che ha colpito il pubblico Rai con le sue doti vocali grazie alla sua partecipazione nella prima edizione di Sanremo Young.

La Band Eugenio in via di Gioia si sta facendo conoscere ormai da diverso tempo tra singoli e live riscuotendo sempre un buon successo. Tra i palchi che hanno calcato anche quello dell’ultima edizione del Concertone del Primo Maggio.

Visti su All Music Italia

Come ogni anno ci fa piacere ritrovare artisti emergenti di cui il nostro sito si è occupato.

Torna dopo essere già arrivato nei 60 lo scorso anno il giovane cantautore Nico Arezzo, già vincitore del Festival Show e visto alle audizioni di X Factor qualche anno fa (qui la sua storia musicale e qui un’intervista).

Epicoco è un cantautore dotato di un’ottima penna seguito da Giulio Nenna, già produttore di Irama. Nell’ultimo anno ha scritto proprio con il vincitore di Amici il singolo Bella e rovinata e aperto le date del suo tour (qui la nostra intervista con live acustico).

Di Manuel Finotti non vi abbiamo mai parlato invece nelle vesti di cantautore ma è stato citato spesso come autore. Negli ultimi mesi infatti Manuel si è fatto notare per aver composto ottimi brani per Carmen Ferreri e co-scritto con Giordana Angi.

Il cantautore Le Larve è un artista dalla scrittura molto particolare e creativa. Il nostro sito vi ha presentato negli scorsi mesi un suo video live in anteprima (lo trovate qui).

Anche di Cristina Cafiero ci siamo occupati quest’anno presentandovi in anteprima esclusiva il video del singolo Viola (vedi qui) come di Roberta Finocchiaro chitarrista che al mondo musicale americano (qui la videointervista).

Di Manuel Moscati invece ne parlammo sul nostro sito nella rubrica Fratelli D’Italent quando partecipò a X Factor Albania (vedi qui e in seguito parlammo anche di altri suoi singoli).

Per chi segue con costanza il nostro sito non è un nome nuovo quello di Filo Vals, cantautore molto apprezzato dal nostro critico musicale, Fabio Fiume (qui una videointervista).

Di Patrizio Santo ci siamo occupati molte volte in passato tra le altre cose in questo articolo. Tra l’altro una sua cover di Mina venne scelta per essere pubblicata sul canale ufficiale della cantante (vedi qui).

I Five And Fist abbiamo invece avuto modo di conoscerli nella finale dell’ultima edizione del Festival Estivo.

Da notare infine il ritorno dei Cobalto che, purtroppo, lo scorso anno furono squalificati proprio a causa di un nostro articolo in quanto il loro brano non risultava inedito. A loro facciamo uno speciale in bocca al lupo.