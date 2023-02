Sanremo 2023 quarta serata momenti iconici con Lorella Cuccarini, Giorgia ed Elisa e Grignani

Sanremo 2023 quarta serata. Il Festival si dirige verso la chiusura. La serata delle cover per molti spettatori è la possibilità di riascoltare qualche pezzo famoso, stupirsi di come verrà riarrangiato, scoprire duetti interessanti. Il filo di conduttore della serata rispetto alle altre è dichiarato, si tratta di un viaggio nella musica dagli anni ’60 in poi… in questo viaggio proviamo a riassumere tutto in una parola.

Ricordiamo le precedenti: libertà, trasgressione, famiglia allargata.

Oggi suonerà forse un po’ banale ma credo sia la più giusta per raccontare ciò che è successo ieri sera: foto ricordo.

Una foto ricordo è una foto che si scatta nei momenti più importanti della nostra vita. Ricordo deriva dal latino re- indietro cor cuore che letteralmente si tradurrebbe richiamare in cuore. Per questo motivo il ricordo è legato alle emozioni che possono avere tutte le sfumature possibili. Ieri sul palco abbiamo visto più di 60 cantanti che hanno cantato canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana ma anche canzoni meno note con un significato profondo. Tutte le generazioni ieri sera hanno avuto la loro foto ricordo.

È difficile scegliere dei momenti da incorniciare nella parola foto ricordo, ci proviamo sapendo che non è un elenco esaustivo e soprattutto ognuno di voi lettori avrà la propria foto ricordo riguardo ciò che ha visto.

Foto ricordo della Lorella Cuccarini. 57 anni si muove come ne avesse 20.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)



Foto ricordo dell’esibizione di Eros Ramazzotti dove dimentica le parole di una sua famosissima canzone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)



Foto ricordo di Gianluca Grignani che canta Destinazione Paradiso, ha segnato una generazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Foto ricordo di Articolo 31 e Fedez, avevano litigato tutti con tutti e poi si trovano insieme a cantare all’Ariston

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Foto ricordo di Giorgia ed Elisa che cantano due canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo nello stesso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)



Foto ricordo di Anna Oxa, non c’è bisogno di spiegazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)



Foto ricordo di Noemi e Mara Sattei che portano una canzone dance che ha fatto ballare generazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Foto ricordo di Chiara Francini che parla di un tema importante come quello della maternità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Guardo una foto di mia madre

era felice avrà avuto tre anni

stringeva al petto una bambola

il regalo più ambito

Era la festa del suo compleanno

un bianco e nero sbiadito

Guardo mia madre a quei tempi e rivedo

il mio stesso sorriso

Carmen Consoli – In bianco e nero