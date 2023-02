Sanremo 2023 terza serata con Lazza e i fiori per la mamma e Sangiovanni/Morandi due generazioni a confronto

Sanremo 2023 terza serata. Terzo appuntamento per Sanremo 2023 in una parola, ogni giorno diventa sempre più complesso leggere nuovi simboli e cercare di sintetizzare tutto in una parola, ci proviamo.

Ricordiamo le parole precedenti: libertà, trasgressione.

Oggi la parola è famiglia allargata. Lo so, sono due parole ma in questo caso limitare la parola a famiglia potrebbe creare fraintendimenti di significato.

Partiamo sempre dall’etimologia latina famiglia deriva da familia che indica persone che abitano la stessa casa. Nel tempo si è aggiunta la sfumatura sull’affetto o il legame che si ha con i componenti di una famiglia, se non sono consanguinei si parla di famiglia allargata. Ieri sera per una serie di avvenimenti che andiamo ad elencare sotto si è percepita la sensazione di casa, familiarità, amicizia e complicità. Come sempre non diamo giudizi sull’effetto che può provocare questa familiarità, perché il sentimento che si può creare è ambivalente: Amadeus e la sua famiglia esclusione oppure io mi sento parte di ciò che sta accadendo e mi sento in famiglia. A voi il responso.

Famiglia allargata è essere in diretta Instagram all’interno del Festival. Diretta in cui posso commentare all’istante e ricevere anche gli insulti goliardici di Fiorello che scrive S**A.

Famiglia allargata sono Paola Egonu e Levante che prima dell’esibizione della cantante si scambiano complimenti a vicenda proprio come amiche di vecchia data.

Famiglia allargata è Lazza che regala i fiori a sua madre.

Famiglia allargata sono due generazioni che cantano Fatti mandare dalla mamma. Morandi e Sangiovanni.

Famiglia allargata sono i Maneskin che tornano dove tutto è iniziato, a casa.

Famiglia allargata sono tutti i cantanti che si sono esibiti in cui puoi rintracciare lo Zio dell’America Grignani, Anna Oxa la zia new age, Paola e Chiara le sorelle che fanno tutto insieme, il figlio primo della classe Mengoni, il cugino trasgressivo Rosa Chemical e così via…

Famiglia allargata è inclusione e parlare di diversità.