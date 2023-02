Sanremo 2023 prima serata: cosa hanno in comune Mattarella, Ferragni e Blanco?

Sanremo 2023 prima serata. Il palco dell’Ariston non è un palco qualunque e anche se non finirà mai la questione Sanremo sì lo guardo, Sanremo non lo guardo ma ne parlo male cerchiamo una narrazione che si spinga aldilà del condannare o meno qualcosa ma che apra nuovi confronti.

Ogni giorno proveremo a raccontare la serata del Festival attraverso i simboli che leggiamo sul palco .

Proviamo a definirli con una parola che tocca i punti salienti.

Oggi la parola che scegliamo è libertà.

Partiamo citando l’articolo 21 della Costituzione ricordato da Roberto Benigni.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Libertà parola su cui si è fondata la costituzione italiana. Questa parola è la chiave per i padri fondatori della Costituzione Italiana.

Mattarella simbolo e garante della costituzione quindi anche della libertà di espressione.

Libertà di esprimersi e di raccontarsi: Pensati Libera è la scritta che compare sul primo vestito di Chiara Ferragni alla prima uscita

Libertà di esprimersi con il proprio corpo, Vestito finto nudo alla seconda uscita di Chiara Ferragni.

Libertà di indossare gli insulti, terzo abito di Chiara Ferragni.

Libertà di contestare il sistema essendoci dentro: Salmo canta 90 minuti.

