Amadeus risponde alle domande, anche provocatorie della stampa: Madame, Black Eyed Peas, Shari e il brano di Arisa dello scorso anno...

Sanremo 2023 parla Amadeus. Ieri ci sono stati a Milano, con il Direttore Artistico presente, e Roma, gli ascolti dei 28 brani in gara da parte della stampa. L’articolo con le pagelle del nostro Fabio Fiume potete leggerlo qui.

Ovviamente questo primo incontro con la stampa non si è limitato all’ascolto dei brani e Amadeus, spalleggiato dal direttore Stefano Coletta, ha risposto alle domande su diverse questioni. Dal caso Madame a Shari, dagli ospiti internazionali al brano presentato da Arisa lo scorso anno, e da lui scartato, canzone che poi è stata cantata da Tiziano Ferro.

Ma andiamo a scoprire insieme cosa ha dichiarato Ama.

Partiamo da uno dei momenti più accessi dell’incontro, ovvero quando uno dei più noti giornalisti della carta stampata, ha chiesto praticamente dove fossero i super ospiti internazionali in quando al momento l’unico annuncio è stato quello dei Black Eyed Peas che, a suo dire, sarebbe un po’ “bolliti”.

Amadeus si è fatto cupo e ha risposto alla domanda in modo diretto e senza giri di parole:

“Trovo bruttissimo definire degli artisti, quali essi siano, usando una parola bruttissima come bolliti, sopratutto se detta da un giornalista musicale. Io non mi sognerei mai di definire nessun artista bollito perché non esiste un cantante bollito, esiste un cantante che ha un suo percorso, che piace ad un pubblico… sui Black Eyed Peas parliamo di una realtà che sforna successi da anni, anche l’ultimo singolo lo è. Per il resto tu che lavori in radio dovresti saperlo, si possono invitare artisti che sono in promozione, altrimenti è difficilissimo.

In ogni caso non ho chiuso gli annunci… è possibile ci sia un altro nome internazionale, me lo auguro“