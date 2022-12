Amadeus a RTL 102.5 sulla questione falsi green pass: “A oggi Madame è in gara a Sanremo”

Madame e il falso green pass.

Amadeus oggi è stato ospite di RTL 102.5 e Radio Zeta per parlare dei segreti del Festilval di Sanremo.

Impossibile non toccare la questione Madame, sulla quale, nei giorni scorsi, sono circolate notizie di stampa che la vedrebbero coinvolta, insieme ad altri nomi noti come la tennista Camila Giorgi), in un’indagine della Procura di Vicenza legata ai Green Pass. Madame si sarebbe procurata il certificato verde senza essersi realmente sottoposta alla vaccinazione necessaria per averlo.

Il reato ipotizzato sarebbe quello di falso ideologico che prevede la reclusione fino a 2 anni.

Durante la diretta radio, Amadeus non si è voluto sbilanciare:

Dare un giustizio con il panettone in bocca ad una cosa cosi seria mi sembra poco serio. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente. Ad oggi è in gara. Sarebbe un vero peccato non sentirla la sua canzone di Sanremo.

L’inchiesta serebbe partita lo scorso febbraio. Staremo a vedere se il suo epilogo arriverà prima o dopo la settimana del Festival di Sanremo.

Il brano in gara si intitola Il bene nel male, anche se questo non era il titolo che Madame aveva dato al brano LEGGI QUI