Amici Specials: B3N, ex Benji & Fede, parla a cuore aperto con Sangiovanni

Amici Specials Sangiovanni a confronto con B3N. Continuano gli appuntamenti speciali di Amici di Maria De Filippi su Amazon Prime Video. Questa volta, dopo aver incontrato Michele Bravi, Rocco Hunt e Mr. Rain, gli allievi della scuola si sono confrontati con B3N, ex metà del duo Benji & Fede, che ha da poco lanciato il suo primo progetto solista, California.

Il giovane artista ha risposto alle domande di tutti i ragazzi, dalle curiosità di Giulia sul suo cartone animato preferito, alla richiesta di Enula di cantare un brano lontano dalle logiche commerciali (B3N ha scelto di proporre Los Angeles).

B3N, incalzato da Ibla, ha raccontato anche i motivi della separazione con Benji…

“Tieni conto che io e Fede abbiamo fatto quasi quattro dischi insieme. E quindi sei anni insieme di carriera discografica. Ci conoscevamo da anni, anche perché prima di spaccare ci abbiamo messo un po’. Quindi contiamo più di dieci anni . Mi sono sempre trovato bene insieme e ancora mi trovo da Dio con lui. Siamo super amici, siamo fratelli ed è una cosa bellissima. lo in questo percorso che sto facendo da solo sono supportato da lui e quando sarà il mio turno farò la stessa cosa. Però per essere stimolato anche artisticamente devi cambiare un po. Almeno io son così. lo non ho mai cantato in vita mia in realtà. Ho suonato la chitarra all’Ariston ma non ho mai cantato. Fare questo passo per me significava mettermi in gioco. Non è solo una questione di successo, follower, soldi. Noi siamo qui per essere felici.“

Il momento più importante arriva nel confronto tra B3N e Sangiovanni. In lui infatti Benjamin Mascolo individua la testa calda della scuola ricordandosi un episodio in cui l’allievo aveva perso la calma per un richiamo della produzione. Sangiovanni cerca di spiegare cosa era avvenuto:

“Devo imparare a gestire la cosa. Ne sono consapevole. E una cosa che mi porto dietro da tanti anni. Devo riuscire a migliorarla in qualche modo. Tutto quello che c’è intorno al cantare lo accetto. E’ successo che per quattro cinque volta abbiamo balzato la palestra e, per sensibilizzarmi alla cosa, mi è stata tolta la felpa. E non poter prendere lezioni di canto anche solo per tre giorni per me è un peso capito? lo non ho mai studiato nella mia vita quindi sapere che mi vengono tolte tre lezioni perché non sono andato in palestra è una cosa che proprio mi ha fatta arrabbiare“

A questo punto B3N ha voluto mettere la sua esperienza di artista che ha iniziato a confrontarsi con la discografia giovanissimo al servizio di Sangiovanni…