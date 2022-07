Pace fatta... Fedez sarà ospite del concerto di Salmo allo Stadio San Siro

Salmo San Siro in scaletta anche Fedez. Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo del cosiddetto “Profeta del rap”, Salmo, allo Stadio San Siro. Una data importante visto che nessun rapper ad oggi era riuscito a conquistare il tempio del calcio milanese e lo fa ora un artista che è diventato il re del cross over musicale italiano. Il concerto vedrà anche una special guest da molti inattesa… Fedez.

Il live, rimandato nel corso degli ultimi anni a casa della pandemia, sarà forte di una scaletta che comprende, oltre ai brani della lunga carriera di Salmo, anche le canzoni dell’ultimo album, Flop, progetto lanciato ad ottobre del 2021.

Per il live di San Siro, previsto per il 6 luglio 2022, ci si aspetta un concerto di un altissimo livello visto anche il successo di critica e le ottime recensione ottenute nella data zero allo Stadio Comunale di Bibione l’1 luglio.6 luglio Milano, San Siro

Dopo la data allo stadio milanese Salmo tornerà live nel mese di novembre. Questi gli appuntamenti del Flop tour:

17 novembre Firenze, Mandela Forum

20 novembre Mantova, Grana Padano Arena

22 novembre Padova, Kioene Arena

25 novembre Bologna, Unipol Arena

26 novembre Livorno, Modigliani Forum

29 novembre Roma, Palazzo dello Sport

2 dicembre Bari, PalaFlorio

6 dicembre Eboli (Sa), PalaSele

9 dicembre Pesaro (Pu), Vitrifrigo Arena

12 dicembre Milano, Mediolanum Forum

16 dicembre Brescia, Brixia Forum

18 dicembre Torino, Pala Alpitour







Salmo San siro scaletta con diversi ospiti… tra loro Fedez

La data evento di San Siro è un concerto importante per la carriera di Salmo che, sicuramente, avrà diversi ospiti ad affiancarlo sul palco. Sicuramente ci saranno alcuni dei rapper della Machete Crew, il collettivo che vede Salmo tra i fondatori, e magari altri grandi colleghi del mondo del rap come Fabri Fibra, Marracash, Guè e Noyz Narcos.

Quel che è certo è che ci sarà un ospite per molti inatteso, Fedez

Come è noto la scorsa estate, quando Salmo realizzò il suo concerto abusivo in Sardegna durante la pandemia come segno di protesta, Fedez non risparmio al collega dure critiche (vedi qui). Quel che molti non sanno è che i due, già da diverso tempo, si sono parlati e chiariti.

E così dopo J-Ax e Rovazzi un’altra ascia di guerra seppellita per Fedez che, come è noto, negli ultimi mesi ha avuto ben altro a cui pensare a causa dei suoi problemi di salute. La conferma della presenza a San Siro sul palco di Salmo è arrivata da Federico stesso…